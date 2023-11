Milhares recebem ÓTIMA NOTÍCIA do INSS hoje; confira se você está na lista

Final do ano chegando e milhões de brasileiros ainda aguardam na fila do INSS. Mas o instituto divulgou uma notícia que pode trazer alívio para uma parcela dos segurados.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tomou medidas estratégicas e antecipou a perícia de cerca de nove mil segurados, que aguardam na fila do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

Mas será que seu nome está nesta lista? E como saber se sua data de perícia foi adiantada? A seguir, continue lendo para saber todas as respostas.

INSS divulga notícia que traz verdadeiro alívio para parcela de brasileiros.

BPC/LOAS: entenda quem pode receber o benefício

O BPC, Benefício de Prestação Continuada, também conhecido como LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social), é um auxílio oferecido pelo governo brasileiro, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente, idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, de qualquer idade.

O benefício é destinado a brasileiros que não possuem condições de prover o próprio sustento ou não tem como obter através da família.

Para se qualificar ao BPC, é necessário atender a requisitos específicos, estipulados pela lei. Para pessoas com deficiência, é necessário comprovar incapacidade para a vida independente e para o trabalho.

Já para idosos, o critério é a comprovação da idade avançada, com 65 anos ou mais, e a situação de carência. Ou seja, nesta caso é preciso comprovar ter renda per capita familiar inferior a um quarto do salário mínimo vigente.

O benefício do BPC corresponde a um salário mínimo mensal, valor essencial para muitos beneficiários que não têm outra fonte de renda.

É importante destacar que o BPC não exige contribuição ao INSS para sua concessão e não gera direito ao 13º salário. Também não é convertido em pensão por morte, destinado, exclusivamente, ao beneficiário direto.

INSS adianta perícia e reduz fila

Dados de setembro, fornecidos pelo governo federal, revelam que mais de 400 mil pessoas aguardam pelo processo de perícia no INSS, para receber o benefício do BPC. Para reduzir a fila, o INSS adiantou as avaliações médicas de 9 mil solicitações do BPC/Loas.

A entidade convocou aqueles que esperam pela perícia há mais de 100 dias. A notificação sobre a antecipação do atendimento presencial começará a partir de segunda-feira (dia 20), através do site ou do aplicativo do Meu INSS, e também via e-mail e SMS nos números 29230, 27030 e 92716.

Os segurados podem verificar esta informação no Meu INSS ou através de ligação gratuita para a Central 135, de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília).

Durante a perícia, é necessário apresentar atestados, resultados de exames, laudos, receitas e demais documentos relevantes para o médico perito, além do documento de identificação com foto. A ausência na perícia médica pode levar à desistência ou à rejeição do pedido.

O resultado da perícia estará disponível online após as 21 horas do dia do atendimento. Caso não seja disponibilizado neste período, a orientação é entrar em contato com a Central 135 para mais informações.

