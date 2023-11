Estudo de graça pelo mundo: 6 países oferecem bolsas a brasileiros

Você tem o sonho de estudar fora do país, não sabe nem por onde começar? O primeiro passo é escolher um país que seja receptivo à entrada de estrangeiros.

Alguns, oferecem subsídios, como bolsas de estudo para brasileiros. Ou seja, até mesmo a mensalidade do curso no exterior deixa de ser um problema.

Atualmente, 6 países abrem portas para bolsas de intercâmbio, acessíveis aos estudantes brasileiros. Quer saber como se candidatar? A seguir, continue lendo e confira todos os detalhes.

Estude de graça fora do Brasil! 6 países oferecem bolsas de estudo para brasileiros. Confira!/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsas de estudo pelo mundo: entenda como funciona

Oportunidades para estudar no exterior, seja de forma integral ou parcial, destacam-se como trampolim para um mundo repleto de possibilidades acadêmicas e profissionais.

O interesse por intercâmbio entre brasileiros é uma realidade. De acordo com dados de pesquisa desenvolvida pela Business Marketing International (BMI), seis em cada dez estudantes tem o desejo de estudar fora do país. O custo, segundo estudo da Agent Voice divulgado pelo Monitor ICEF, é o ponto-chave para os estudantes.

Vale ressaltar que este custo engloba não apenas as mensalidades, mas tudo que envolve o sustento do estudante, como moradia, alimentação, deslocamento entre a residência e a universidade, entre outros itens essenciais para manter a estrutura do estudante fora do país.

O que é necessário para estudar fora do país

O interesse em estudar fora do país não precisa ser limitado a cursos tradicionais. Programas focados em voluntariado e trabalho social integram-se às opções. Organizações como Exchange do Bem, AFS e Aiesec abrem portas para estas experiências.

No entanto, muitos destes programas vão solicitar que o estudante tenha fluência na língua inglesa. Verificar critérios e atividades financiadas pelas bolsas é essencial para adequação ao perfil do candidato.

Para enriquecer o currículo, é fundamental considerar bolsas desde cursos de idiomas até pós-graduações. A seguir, confira 6 países que oferecem bolsas de estudo para brasileiros:

Alemanha:

O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) oferece bolsas para mestrado, doutorado e pesquisa em desenvolvimento sustentável, apoiando também redes internacionais em universidades alemãs.



Austrália:

A University of Sydney International Strategic Scholarship proporciona chances de pesquisa em pós-graduação para estrangeiros interessados em diversos campos.



Leia mais: Faculdade de graça: 7 países oferecem essa possibilidade

Espanha:

A Fundación Lengua oferece bolsas para cursos de espanhol em Valladolid, enquanto a Universidade de La Rioja cobre despesas para intercâmbios de espanhol.



Estados Unidos:

O programa Research in Industrial Projects for Students (RIPS) oferece oportunidades acadêmicas na Universidade da Califórnia, juntamente com o Yale Young Global Scholars, voltado para alunos do ensino médio. Para graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, o Fulbright é uma opção recomendada.



Finlândia:

Scholarships for University Students e EDUFI Fellowships oferecem intercâmbios focados em mestrado, doutorado e pesquisa, priorizando estudantes do Brasil, China, Rússia, Índia e EUA.



Holanda:

O programa Orange Tulip Scholarship abrange 27 instituições para graduação, mestrado ou MBA. O Holland Scholarship, do governo holandês, visa atrair estrangeiros para instituições no país.

No vídeo abaixo, veja opções de 9 bolsas para concorrer fora do país:

Leia mais: Universidade dos EUA dará bolsa para brasileiros