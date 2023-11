Como guardar dinheiro todo mês de forma fácil? 5 estratégias

Seja qual for a sua profissão ou quanto você ganha mensalmente, guardar dinheiro pode ser um hábito eficaz se o intuito é garantir um futuro para seus filhos ou até mesmo ter uma boa reserva para emergências financeiras inesperadas. Mas como fazer isso de forma regular, todos os meses? Acompanhe a leitura abaixo e conheça cinco dicas valiosas para poupar com inteligência e rapidez.

A tática certa para economizar

Economizar dinheiro regularmente é necessário para a maioria dos meros mortais, mesmo que seus ganhos mensais não sejam dos mais baixos. Tal prática pode ser útil para assegurar estabilidade financeira a longo prazo.

No entanto, não é todo mundo que consegue seguir com disciplina o hábito de economizar dinheiro. Para auxiliar este tipo de pessoa, existem estratégias consideradas fundamentais para alcançar metas mensais de economia e estabelecer uma base financeira mais sólida. Siga a leitura abaixo e saiba mais.

5 estratégias para economizar dinheiro mensalmente

A seguir, mostraremos a você as cinco maneiras práticas e eficazes para poupar dinheiro, independentemente de você ser um novato nas finanças ou alguém buscando aprimorar suas habilidades econômicas.

1. Estabeleça um orçamento

Criar um orçamento mensal é o ponto de partida para economizar dinheiro de maneira eficiente. Liste todas as fontes de renda e despesas, incluindo moradia, alimentação, contas, entretenimento e poupança. Defina limites para cada categoria e siga o plano.

Por exemplo, se sua renda mensal é de R$ 3.000 e suas despesas essenciais totalizam R$ 2.000, você tem R$ 1.000 disponíveis para economizar ou gastar com entretenimento e outras despesas.

2. Automatize suas economias

Estabeleça transferências automáticas para sua conta de poupança imediatamente após o recebimento do salário. Essa medida assegura que uma parcela de sua renda seja reservada antes mesmo de você ter a oportunidade de utilizá-la.

Suponha que sua renda mensal seja de R$ 3.000. Ao automatizar uma transferência de R$ 300 para sua conta de poupança, você ficará com R$ 2.700 disponíveis para suas despesas.

3. Reduza gastos supérfluos

Identifique despesas que podem ser reduzidas ou eliminadas, como café fora de casa, assinaturas de streaming ou compras impulsivas. Redirecione esses recursos para a poupança.

Se você costuma gastar R$ 100 por mês em cafés e lanches, cortar essa despesa pode significar economizar R$ 1.200 por ano.

4. Priorize suas dívidas

Se você possui dívidas com juros elevados, como as do cartão de crédito, priorize pagá-las. Acabar com as dívidas certamente ajuda a economizar dinheiro, ao menos a longo prazo.

Se tiver uma dívida de R$ 5.000 no cartão de crédito com uma taxa de juros de 18% ao ano, pagar R$ 300 por mês economizará R$ 3.000 em juros em um ano.

5. Aumente sua renda

Considere maneiras de aumentar sua renda, como um emprego de meio período, freelancers ou vendendo itens não utilizados. O dinheiro adicional pode ser depositado em uma conta-poupança.

Se ganhar R$ 500 por mês com um emprego de meio período, isso pode se traduzir em R$ 6.000 extras por ano para sua poupança.

Economizar dinheiro todos os meses demanda disciplina e planejamento, mas pode fazer uma diferença significativa em sua segurança financeira e na realização de seus objetivos de economia. Opte pelas estratégias que melhor se encaixam no seu estilo de vida e dê início à construção de um futuro financeiro mais sólido e garantido.

