No final de 2021, o governo federal lançou o programa Auxílio-Gás com o objetivo de facilitar o acesso dos brasileiros ao botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP) de 13kg. No entanto, os beneficiários elegíveis a receber o auxílio seguem confusos em relação ao calendário e a incerteza sobre o pagamento deste mês persiste. Siga a leitura abaixo e entenda quando o benefício será pago.

Auxílio-gás de novembro? Quando cai o próximo pagamento. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Botijão garantido?

Muitos beneficiários seguem apreensivos e com dúvidas em relação ao próximo repasse do Auxílio Gás. No final de 2021, o governo federal lançou o programa com o intuito de facilitar o acesso dos brasileiros ao botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP) de 13 quilogramas.

Acompanhe a leitura, logo abaixo, e entenda o que se sabe sobre o próximo pagamento do benefício de transferência de renda do governo.

Incerteza sobre os repasses em novembro

O benefício é concedido simultaneamente ao depósito do auxílio do programa Bolsa Família, realizado na conta vinculada ao Caixa Tem do beneficiário. Em outubro, os pagamentos do Auxílio Gás referentes foram realizados no último dia útil do mês, 31.

Contudo, surge uma incerteza entre os beneficiários em relação à continuidade dos repasses no mês de novembro. Para esclarecer essa dúvida, é relevante observar que não haverá o pagamento do benefício social neste mês, pois os repasses ocorrem de forma bimestral, ou seja, a cada dois meses.

Com o benefício sendo pago em outubro, o próximo repasse do Auxílio Gás está programado somente para dezembro.

Além disso, é válido ressaltar que o valor a ser disponibilizado em dezembro pode variar, já que corresponde a 100% da média do preço do botijão de gás estipulado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A quantia de R$ 106 repassada em outubro não assegura os mesmo valor no próximo mês, pois o cálculo da ANP leva em consideração a média do preço do gás de cozinha no Brasil no último semestre.

Cronograma de pagamentos do Auxílio Gás em 2023

Em 2023, as datas programadas para os repasses do Vale Gás em dezembro obedecem à mesma lógica do Bolsa Família, sendo organizadas de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS). Assim, o próximo pagamento do Auxílio Gás ocorrerá de acordo com o seguinte cronograma:

NIS final 1: 11 de dezembro;

NIS final 2: 12 de dezembro;

NIS final 3: 13 de dezembro;

NIS final 4: 14 de dezembro;

NIS final 5: 15 de dezembro;

NIS final 6: 18 de dezembro;

NIS final 7: 19 de dezembro;

NIS final 8: 20 de dezembro;

NIS final 9: 21 de dezembro;

NIS final 0: 22 de dezembro.

Dessa forma, os beneficiários podem se programar para receber o Auxílio Gás de acordo com o cronograma estabelecido para o final deste ano.

Quem tem direito a receber o Auxílio Gás e como fazer a solicitação? Assista ao vídeo abaixo e saiba todas as informações.

