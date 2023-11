R$ 1 mil todo mês: qual valor precisa ter guardado para conseguir isso

Na atual situação econômica do país, é inevitável que o brasileiro que não ganhe o salário com o valor dos sonhos busque por uma fonte de renda adicional, seja com um segundo emprego ou até se aventurando no mundo dos investimentos. E se você ganhasse R$ 1 mil mensais de lucro? Investindo da maneira certa e com uma ajuda de um especialista isto é possível. Continue a leitura e entenda mais.

Conheça as principais dicas de investimento para garantir um lucro mensal de R$ 1 mil. — Foto: Reprodução / Vecteezy

Investindo com precisão

A ideia de viver de renda é cada vez mais popular, mas alcançar esse objetivo exige planejamento e disciplina. Uma das perguntas que podem surgir, a título de exemplo, é: quanto preciso investir para ter uma renda mensal de R$ 1 mil?

A resposta depende de diversos fatores, como o tipo de investimento escolhido, o perfil de risco do investidor e o horizonte de tempo. Mas para garantir que você não erre, o site Inteligência Financeira convidou o especialista em educação financeira, Felipe Nascimento para dar as melhores dicas sobre como atingir o seu tão específico objetivo financeiro. Siga a leitura abaixo.

Como investir para ter renda passiva?

Em geral, existem dois tipos principais de investimento que podem gerar renda passiva: renda fixa e renda variável.

Renda fixa é um tipo de investimento que oferece um rendimento predeterminado, geralmente atrelado a um índice ou taxa de juros. A renda fixa é considerada um investimento de menor risco, mas também oferece um retorno menor;



é um tipo de investimento que oferece um rendimento predeterminado, geralmente atrelado a um índice ou taxa de juros. A renda fixa é considerada um investimento de menor risco, mas também oferece um retorno menor; Renda variável é um tipo de investimento cujo rendimento não é predeterminado. O retorno da renda variável pode ser positivo ou negativo, dependendo da performance do mercado financeiro. A renda variável é considerada um investimento de maior risco, mas também oferece um potencial de retorno maior.

Quanto preciso investir em renda fixa?

Para ter renda passiva de R$ 1 mil por mês com renda fixa, é necessário investir uma quantia significativa de dinheiro.

Tesouro IPCA+: O Tesouro IPCA+ é um título público que paga juros atrelados à inflação. Atualmente, um título com vencimento em 2045 oferece uma taxa de juros anual de 5,98% acima da inflação. Para ter renda passiva de R$ 1 mil por mês, é necessário investir aproximadamente R$ 250 mil, segundo os cálculos de Felipe;



CDB: Um CDB (Certificado de Depósito Bancário) é um título de renda fixa emitido por bancos. A rentabilidade de um CDB varia de acordo com o banco emissor e o prazo de investimento. Para ter renda passiva de R$ 1 mil por mês com um CDB com liquidez diária e rendimento de 100% do CDI, é necessário investir aproximadamente R$ 123 mil;



LCIs e LCAs: LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio) são títulos de renda fixa isentos de Imposto de Renda. A rentabilidade de LCIs e LCAs varia de acordo com o banco emissor e o prazo de investimento.



Atualmente, LCIs e LCAs estão pagando cerca de 90% do CDI. Para ter renda passiva de R$ 1 mil por mês com LCIs ou LCAs, é necessário investir aproximadamente R$ 98 mil.

Quanto preciso investir em renda variável?

Para ter renda passiva de R$ 1 mil por mês com renda variável, é necessário investir uma quantia ainda maior de dinheiro.

Fundos imobiliários: Fundos imobiliários são uma forma de investir em imóveis sem precisar comprar um imóvel inteiro. A rentabilidade de um fundo imobiliário é variável, mas geralmente está entre 4% e 10% ao ano. Para ter renda passiva de R$ 1 mil por mês com um fundo imobiliário com dividend yield de 4%, é necessário investir aproximadamente R$ 250 mil;



Fundos imobiliários são uma forma de investir em imóveis sem precisar comprar um imóvel inteiro. A rentabilidade de um fundo imobiliário é variável, mas geralmente está entre 4% e 10% ao ano. Para ter renda passiva de R$ 1 mil por mês com um fundo imobiliário com dividend yield de 4%, é necessário investir aproximadamente R$ 250 mil; Ações: Ações são uma forma de investir em empresas. A rentabilidade de uma ação é variável, mas pode ser muito alta. Para ter renda passiva de R$ 1 mil por mês com um portfólio com 10 ações de empresas que pagam dividendos crescentes há 25 anos, é necessário investir aproximadamente R$ 250 mil.

Investindo em Fundos Imobiliários: quanto é necessário?

Vamos adentrar o universo dos fundos imobiliários, uma opção cada vez mais atrativa para quem busca renda passiva. Para esta análise, Felipe escolheu o Maxi Renda (MXRF11), que apresentou uma distribuição de 12,29% em dividendos nos últimos 12 meses.

Vale ressaltar que o investidor deve cumprir regras específicas para ter isenção de Imposto de Renda sobre esses rendimentos, como não possuir 10% ou mais da totalidade de cotas ou cotas que deem direito a 10% ou mais dos recebimentos totais do fundo.

Na simulação realizada por Felipe, para atingir a meta de renda mensal de R$ 1 mil neste FII, seriam necessários aproximadamente R$ 104 mil, o equivalente a 9.837 cotas do fundo. Contudo, é válido considerar que, em média, os Fundos Imobiliários têm um rendimento anual em dividendos entre 6% e 8%.

Assim, calculando com base no rendimento médio de 8%, o investimento necessário para alcançar uma renda bruta de R$ 1 mil por mês seria de aproximadamente R$ 155 mil.

É importante frisar que a rentabilidade dos FIIs não é garantida e pode variar conforme as condições do mercado. Além disso, os dividendos distribuídos estão sujeitos a variações ao longo do tempo, tanto em valor quanto em periodicidade.

Renda extra de R$ 1 mil investindo em ações: é possível?

Quando se trata de investir em ações para obter uma renda extra, a resposta do especialista é positiva. Analisando a distribuição histórica de dividendos por parte das empresas, é viável projetar o recebimento de R$ 1 mil investindo em ações.

Entretanto, é fundamental compreender a política de distribuição de dividendos, que varia de empresa para empresa, incluindo a frequência dessa distribuição.

Dividendos em ações

Para os entusiastas da ideia de viver de dividendos, Felipe apresenta uma lista de empresas que têm distribuído dividendos de maneira consistente nos últimos anos, com um yield acima de 6% ao ano.

Itaúsa (ITSA4): Com um histórico sólido de distribuição de dividendos, a empresa requer um investimento de cerca de R$ 200 mil em ações para garantir um retorno de R$ 1 mil por mês em dividendos, equivalente a aproximadamente 22.400 ações;



Taesa (TAEE11): Destacando-se por dividendos elevados, a Taesa demanda um investimento de aproximadamente R$ 171 mil em ações para obter uma renda mensal de R$ 1 mil, o que representa cerca de 4.600 ações;



Engie Brasil (EGIE3): Mais uma empresa com histórico consistente de distribuição de dividendos, a Engie Brasil necessita de um investimento de R$ 200 mil em ações para proporcionar um retorno mensal de R$ 1 mil, aproximadamente 4.650 ações;



Mais uma empresa com histórico consistente de distribuição de dividendos, a Engie Brasil necessita de um investimento de R$ 200 mil em ações para proporcionar um retorno mensal de R$ 1 mil, aproximadamente 4.650 ações; ISA CTEEP, antiga Transmissão Paulista (TRPL4): Com um dividend yield médio acima de 8% ao ano nos últimos anos, a ISA CTEEP requer um investimento de R$ 150 mil em ações para assegurar um retorno de R$ 1 mil por mês, equivalente a cerca de 6.060 ações.

Nesse contexto, é vital ressaltar que a decisão de investir em ações deve ser embasada em uma análise criteriosa do histórico de distribuição de dividendos de cada empresa, considerando a variabilidade dessa distribuição ao longo do tempo.

Além disso, as cifras apresentadas são projeções e estão sujeitas a alterações conforme as condições do mercado financeiro.

*Com informações do Inteligência Financeira .

