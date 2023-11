Se arrependeu do consignado? O que fazer para cancelar

O empréstimo consignado é uma das modalidades que possuem as menores taxas de juros do mercado. Haja vista que os pagamentos são descontados diretamente na folha de pagamentos do beneficiário. Por esse motivo — é possível conseguir taxas mais acessíveis; haja vista que o risco de inadimplência acaba sendo reduzido. Veja abaixo as possibilidades de cancelamento do consignado e a nova ferramenta lançada pelo INSS para combater fraudes.

Como cancelar um empréstimo consignado?

Nem sempre é possível cancelar o consignado. O que pode ser feito na maioria das vezes é a quitação total das dívidas. Que pode ser negociada com a instituição bancária.

O empréstimo consignado pode ser cancelado em duas situações: em até sete dias da contratação e recebimento do valor; ou no caso da realização do empréstimo sem a autorização do titular — bastante comum em fraudes.

Caso contrário, o beneficiário deverá entrar em contato com o banco para pedir uma análise do empréstimo. Para verificar as possibilidades de negociação e se pode abater o valor da dívida sem os juros — opção que deve ser tratada diretamente com o órgão.

Se o cancelamento for em razão das altas taxas de juros, é possível recorrer à portabilidade. A fim de conseguir juros menores em uma outra instituição. Bem comum em empréstimos realizados por intermediários financeiros.

Nesses casos: o consultor geralmente encaminha o cliente para o banco que disponibiliza os melhores “lucros” locais — e não as melhores taxas de juros para os clientes.

Ferramenta do INSS reduz índices de fraudes

O INSS lançou recentemente uma ferramenta diretamente na plataforma Meu INSS. Que pode ser acessada através do site ou aplicativo. Através dela é possível suspender ou não a possibilidade de contratação do consignado do INSS.

Uma vez que é necessário entrar na plataforma e posteriormente clicar em “Serviços” e logo em seguida “Consignado”. Feito isso, terá a opção para cancelar ou não a possibilidade de adesão a empréstimos.

Com essa opção ativa, o beneficiário não irá conseguir realizar empréstimo consignado. Evitando assim fraudes por parte de terceiros. Se por algum motivo o mesmo trocar de ideia posteriormente é bem simples: poderá seguir o mesmo caminho e com isso obter novamente “autorização” para realizar o empréstimo.

Ademais, é uma ferramenta que está em fase de testes. Brevemente estará disponível para todos os brasileiros que são beneficiários do INSS em benefícios que podem realizar contratações de empréstimo.

Esta ação acaba reduzindo os índices de fraudes. Haja vista que se por ventura terceiros tentarem realizarem uma contratação — será negada até mesmo a análise.

