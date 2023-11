Bolsa Família: notícia importante para quem quer continuar recebendo em 2024

O Bolsa Família é um dos programa sociais mais conhecidos no Brasil. Através dele milhões de famílias têm acesso a valores fixos todos os meses e adicionais exclusivos que aumentam o valor recebido para até R$ 1 mil. Veja abaixo todos os detalhes do Bolsa Família 2024 e o que fazer para continuar recebendo no próximo ano.

Valores do Bolsa Família 2024 são divulgados

O ano de 2023 está quase acabando. Sendo marcado por valores jamais vistos sendo pagos aos beneficiários do Bolsa Família. Haja vista que há alguns anos atrás — o valor pago era de R$ 50-200. Com algumas emendas e atualizações, este valor acabou sendo atualizado.

Para o ano de 2024 não houve alterações e o valor anunciado por enquanto ainda é de R$ 600. Sem contar os adicionais de R$ 50 e R$ 150. Lembrando que o adicional de R$ 50 é focado nas famílias que possuem estudantes, gestantes ou lactantes.

Já o adicional de R$ 150 é para as famílias que possuem crianças entre zero e seis anos. Com o limite de duas crianças por família. Por esse motivo — é importante estar com o CadÚnico atualizado; caso contrário, o adicional poderá não ser contabilizado.

O que ainda é um mistério é o valor do Vale-Gás. Haja vista que para o ano de 2024 espera-se que o gás de cozinha acabe tendo o seu preço reduzido. Por esse motivo, é importante ficar atento quanto aos novos valores. O Vale-Gás é pago a cada dois meses.

Portanto, caso hajam alterações; o Ministério referente ao Bolsa Família deverá emitir notas oficiais até o fim de dezembro. Fique ligado em nossa categoria de Benefícios Sociais e fique por dentro de todos os detalhes.

Como continuar recebendo o Bolsa Família 2024?

A grande verdade é que muitas famílias deixarão de receber o Bolsa Família 2024. Isso devido algumas mudanças nas regras do programa. Para não perder o direito de recebimento do Bolsa Família — é importante ficar atento as seguintes dicas:

Cadastro Único: certifique-se de que todos os membros do grupo familiar estão devidamente inscritos no Cadastro Único. Caso contrário — se dirija o mais rápido possível até a prefeitura ou CRAS local a fim de regularizar a situação. Além disso, mantenha sempre o CadÚnico atualizado.

Acompanhamento médico: leve as crianças e adolescentes constantemente para realizar o acompanhamento médico no PSF local. Haja vista que isso é de suma importância para se enquadrar nas regras do programa.

Renda familiar: mantenha sempre a renda familiar dentro do limite estipulado. Haja vista que neste ano de 2023 a renda per capita deve ser de até R$ 218. Caso contrário, a família não poderá mais receber o auxílio do Governo.

Matriculas e vacinas: certifique-se de que todos os membros com até 18 anos estão devidamente matriculados na escola e vacinados.

Portanto, estando dentro dessas regras é o principal passo para continua recebendo o Bolsa Família 2024. Caso contrário, é possível que haja riscos de bloqueio no programa; o que acaba prejudicando bastante as famílias beneficiárias. Todo cuidado é pouco.

