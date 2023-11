Como saber se a empresa depositou o FGTS e como cobrar

Os trabalhadores com registro em carteira tem direito ao depósito do FGTS. Mas você sabe como funciona este depósito? E como garantir que a empresa esteja cumprindo corretamente?

Caso a empresa não realize o depósito do FGTS, o trabalhador pode enfrentar diversos obstáculos referentes aos seus direitos no trabalho.

A seguir, continue lendo para saber como identificar se a empresa está depositando, mensalmente, os valores referentes ao FGTS e, caso não esteja, o que pode ser feito para resolver este problema.

Veja como saber se a empresa está depositando o seu FGTS corretamente. / Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

FGTS: saiba se a empresa está depositando corretamente

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um benefício garantido aos trabalhadores formais, representando 8% do salário bruto mensal, depositado pela empresa na Caixa Econômica Federal.

Diferente do que muitos trabalhadores imaginam, o FGTS não é um desconto salarial, mas uma contribuição da empresa em favor do colaborador.

Para verificar se o depósito está sendo feito corretamente, é possível acessar o saldo pelo aplicativo FGTS, site da Caixa, SMS ou em uma agência física.

O não cumprimento desta obrigação pode acarretar multas à empresa, incluindo 0,5% ao mês sobre o valor inicial e multa de 5% ou 10%, dependendo do atraso.

Multa de 40%, em caso de demissão: trabalhador pode perder?

O trabalhador não perde o direito à multa de 40% em caso de demissão injustificada se a empresa regularizar os depósitos em atraso.

No entanto, a concessão do seguro-desemprego pode ser afetada em casos de ausência de depósitos, apesar de haver jurisprudência favorável ao trabalhador.

A lei exige que o depósito do fundo seja feito até o dia 7 do mês seguinte ao trabalho, e atrasos podem gerar acréscimos de multa à empresa.

O que fazer, caso a empresa não deposite o FGTS

Caso haja problemas, o trabalhador pode, inicialmente, contatar o RH da empresa ou registrar reclamação no Ministério do Trabalho. Se os problemas persistirem, a Justiça do Trabalho pode ser acionada.

As empresas têm obrigações claras com o FGTS, incluindo o depósito mensal de 8% do salário, pagamento de multa de 40% em demissões sem justa causa, e demais remunerações como comissões, gratificações e férias.

A ausência de depósitos não anula os direitos do trabalhador, mas pode dificultar o acesso a benefícios como o seguro-desemprego e o recebimento do saldo devido.

A não regularização também acarreta penalidades para a empresa, como multas e processos judiciais, prejudicando sua imagem no mercado.

Monitorar o saldo do seu fundo é fundamental para detectar a ausência de depósitos e agir prontamente para resolver o problema.

O fundo é um direito do trabalhador contratado sob regime CLT, ou Consolidação das Leis do Trabalho. O empregador não está fazendo nenhum favor ao depositar os valores corretamente, já que está previsto em lei este tipo de benefício ao trabalhador.

