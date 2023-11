Não tire o FGTS da conta ainda; ele pode dobrar de valor

O FGTS é um direito que todo trabalhador formal possui, com ele, é possível não ficar desamparado em certas situações, como por exemplo, no momento que há demissão sem justa causa ou em situações onde o titular ou seus dependentes ficam doentes com alguma doença grave. Então, quando isso ocorre, é possível ter o dinheiro que foi depositado todos os meses, mas aos que ainda não tiraram, é importante esperar mais um pouco, pois o valor pode dobrar em breve, entenda o motivo.

Julgamento sobre a correção dos valores começou novamente

O STF deu início novamente ao julgamento onde debateu questões inerentes a correção dos valores do FGTS, com isso, os rendimentos dos trabalhadores podem quase dobrar. Graças ao ministro Luís Roberto Barroso, que propôs uma nova maneira de revisar eles.

Contudo, a análise foi suspensa, pois o ministro Cristiano Zanin solicitou um pedido de vista, isso significa que todos terão um tempo maior para apreciar o processo.

Vale lembrar que no mês de abril, o ministro propôs que o valor do rendimento do FGTS se igualasse ao rendimento da poupança. Contudo, na última quinta-feira, a proposta foi modificada. Com isso, a ideia é que apenas os novos depósitos sejam corrigidos de acordo com a taxa de correção que há na poupança. Ou seja, os valores já depositados não iriam sofrer alterações.

Como os valores são corrigidos atualmente?

Atualmente, os saldos que estão presentes na conta dos trabalhadores são corrigidos com 3% ao ano e há o acréscimo da taxa referencial. No caso da poupança, a rentabilidade é de 6,17% por ano mais a Taxa Referencial.

A critério de comparação, de acordo com cálculos apresentados pelo C6 Bank, um trabalhador que possui em sua conta R$ 10 mil de saldo FGTS, em um ano, pode ter retorno de R$ 498, considerando o atual modelo. Já com a nova proposta, o valor pode chegar a até R$ 815.

Considerando um trabalhador que tem um saldo de R$ 20 mil, no atual cenário, consegue ganhar menos de R$ 1 mil no atual modelo, mas com a nova proposta, o valor seria de R$ 1.630 no mesmo período.

Vale a pena utilizar o saque-aniversário?

Atualmente, há uma maneira de antecipar o saque do FGTS, que é através do saque-aniversário, nesta funcionalidade, todos os anos, no mês de aniversário do trabalhador, é possível receber um valor de volta.

Mas em contrapartida, caso o trabalhador seja demitido sem justa causa, ele acaba passando por várias dificuldades.

Portanto, considerando o longo prazo, não compensa. E mesmo que o valor vá para o trabalhador, o disponível no fundo diminui e com isso a rentabilidade também cai.

