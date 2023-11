Quando cai o 14º salário do INSS; foi aprovado? Confira as atualizações

O Projeto de Lei apresentado pelo deputado Pompeo de Mattos – PDT/RS, em 2020, visa instituir o 14º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no entanto, seu desfecho ainda não tem previsão de ser cumprido. Acompanhe a leitura a seguir e entenda o que se sabe, até agora, e como seria feito o cálculo do benefício adicional.

Será que vai sair?

O Projeto de Lei 4367/2020, que visa instituir o décimo quarto salário para aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social, permanece em discussão desde sua apresentação pelo deputado Pompeo de Mattos – PDT/RS, em 2020.

A proposta objetiva conceder um abono anual adicional aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), especialmente àqueles que receberam o 13º adiantado durante a pandemia do COVID-19. Continue a leitura abaixo e entenda o que se sabe da proposta, até agora.

Um suporte financeiro adicional

O décimo quarto salário surge como uma proposição legislativa destinada a fornecer suporte financeiro adicional aos aposentados e pensionistas do INSS.

Apesar de percorrer diversas etapas no processo legislativo, o projeto ainda não obteve aprovação, culminando na ausência de qualquer pagamento suplementar.

Entendendo a situação atual do Projeto para 2023

Para o ano de 2023, a aprovação do décimo quarto salário ainda não se concretizou. A última movimentação legislativa relevante ocorreu em 2022, quando foi feito um pedido urgente para a instalação imediata da Comissão Especial Temporária.

Essa comissão seria responsável por analisar o Projeto de Lei 4367/2020, o qual, se aprovado, estabeleceria um abono anual excepcional em favor dos aposentados e pensionistas do INSS, abrangendo os anos de 2020 e 2021.

Previsão de pagamento para 2023?

Segundo as últimas informações, ainda não há previsão de pagamento do décimo quarto salário para 2023. A estagnação do projeto na legislação impede qualquer definição sobre a concessão do benefício adicional aos aposentados e pensionistas do INSS.

Como funcionaria o cálculo do 14º Salário?

A proposta original do PL 4367/2020 sugere o pagamento correspondente a um salário mínimo. No entanto, variações podem ocorrer de acordo com o valor recebido por cada beneficiário do INSS.

O cálculo do décimo quarto salário envolve a divisão do salário base pelo número de meses do ano, sendo o resultado ajustado conforme os meses em que o benefício foi recebido.

Contexto da proposta do 14º salário

Desde o seu início em 2020, a proposta do deputado Pompeo de Mattos – PDT/RS buscava implementar o décimo quarto salário para os beneficiários do INSS.

Apesar do avanço nas instâncias da Câmara dos Deputados, a espera pelo pagamento adicional persiste, chegando ao ano de 2023 sem liberação efetiva de recursos extras para os aposentados e pensionistas do INSS.

