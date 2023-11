O robô do INSS pode te pegar? 6 em cada 10 pedidos são negados

Você entrou com solicitação de aposentadoria ou benefícios no INSS e teve seu pedido negado? Talvez a negativa não tenha nenhuma relação com dados inconsistentes ou falta de documentos.

A Controladoria-Geral da União (CGU) revelou, por meio de uma auditoria, que os robôs do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) rejeitam seis em cada dez solicitações de benefícios.

Estes dados, provenientes dos requerimentos do ano passado, demonstram um aumento significativo em relação às negativas de 2021, que se situavam em torno de 41%. Mas o que pode ser feito para ter a sua solicitação aprovada pelo INSS? A seguir, continue lendo para saber.

Robô do INSS: casos de negativas aumentam e levantam questões

A CGU ressaltou que o crescimento nas negativas automáticas de pedidos de pensão, aposentadoria e outros benefícios foi expressivo.

Este relatório faz um alerta para a possível consequência destas negativas pelo INSS, que seria um aumento exponencial das ações judiciais e dos recursos encaminhados ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS).

Mais de 1 milhão de pessoas aguardam análise na fila

Conforme reportado pelo EXTRA, mais de 1,65 milhão de segurados aguardam análise no CRPS, um aumento em relação aos 1 milhão registrados em maio.

Considerando as duas filas, que englobam os pedidos iniciais e os recursos, há 3,28 milhões de pessoas esperando uma resposta da Previdência Social.

A CGU recomendou a implementação de melhorias no sistema automatizado e nas orientações fornecidas aos segurados sobre como realizar os requerimentos de forma adequada.

INSS: apenas 37% dos pedidos passariam pelo robô

Em resposta, o INSS informou que 37% dos pedidos são decididos pela inteligência artificial. Ailton Nunes, diretor de Tecnologia da Informação do órgão, destacou que, apesar do avanço tecnológico, a automação ainda não consegue lidar com pedidos mais complexos, que continuam sendo analisados manualmente pelos servidores.

Nunes ressaltou que, desde 2021, o INSS mantém a proporção de concessões e negativas de benefícios, com uma média de 52% de aprovações e 48% de rejeições.

A diferença agora é que a Inteligência Artificial é responsável pela maior parte das negativas nas solicitações, representando 66% dos indeferimentos, em média.

App agiliza benefícios solicitados ao INSS: entenda como funciona

O aplicativo Meu INSS oferece uma ferramenta eficiente para a avaliação remota de laudos e atestados médicos pela internet, conhecida como Atestmed.

Desenvolvida como uma solução, diante das dificuldades relacionadas à marcação de perícias presenciais nas agências, a iniciativa tem sido expandida.

Nos primeiros três dias da iniciativa, foram realizadas 55,5 mil ligações, resultando em 5,8 mil pessoas encaminhadas para a perícia remota.

Vale ressaltar que o uso do Atestmed não está restrito a localidades específicas, e não há prazos mínimos de espera, tornando essa opção acessível a todos os segurados.

Para aqueles que já têm uma perícia presencial agendada, há a possibilidade de antecipar a análise por meio do Atestmed, mantendo a data original de entrada do requerimento inicial.

Entretanto, é fundamental ter em mente que a data originalmente agendada para a perícia será mantida caso os documentos enviados não estejam em conformidade ou haja indicação de avaliação presencial.

