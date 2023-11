O Pix, modalidade de transferência instantânea que pode ser integrada ao aplicativo do WhatsApp para facilitar transferências financeiras, acabou se tornando alvo de golpistas que exploram a ingenuidade de algumas pessoas em busca de renda extra para praticar fraudes, extorsões e demais crimes financeiros. Entenda, logo abaixo, como se proteger dos cibercriminosos e quais as táticas mais usadas.

WhatsApp Pix: como saber se você caiu em um golpe. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Pix ou golpe?

Diariamente, diversos usuários do Brasil e do mundo afora são alvo de golpes através do WhatsApp, muitas vezes devido à falta de familiaridade com as armadilhas utilizadas pelos criminosos.

Estes, cada vez mais espertos e oportunistas, aprimoram suas técnicas para ludibriar as pessoas, obtendo vantagens financeiras por meio de fraudes.

Conhecer os golpes aplicados, suas estratégias de abordagem e funcionamento é fundamental para evitar se tornar mais uma vítima desses delinquentes. Continue lendo a seguir, e saiba mais informações sobre as estratégias usadas no golpe e como se proteger.

Whats Pix: desvendando o que é verdade e o que é golpe

Um desses golpes está em basicamente oferecer dinheiro em troca de tarefas aparentemente simples, como curtir vídeos no TikTok, YouTube e realizar avaliações no Google. Contudo, é imprescindível alertar que essa prática é, na verdade, um golpe ardiloso.

Como se proteger do golpe do WhatsApp Pix?

No golpe conhecido como “WhatsApp Pix” ou também como “golpe das pequenas tarefas” ou “golpe dos R$ 20”, os criminosos entram em contato pelo WhatsApp, apresentando-se como representantes de empresas de avaliação e curtidas.

No início, oferecem pequenos valores, geralmente entre R$ 10 e R$ 20, para atrair as vítimas. Posteriormente, solicitam investimentos para continuar participando das supostas tarefas e, consequentemente, obter mais dinheiro.

É importante desconfiar de mensagens que oferecem oportunidades de trabalho desse tipo, a fim de evitar cair nesse tipo de golpe. A vigilância constante diante de propostas duvidosas é a chave para preservar a segurança financeira.

Saiba o que fazer se cair em um golpe

Caso alguém se torne vítima desse golpe, é imperativo agir prontamente. O primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência e, em seguida, entrar em contato com o banco, solicitando o estorno do Pix realizado.

A análise do caso pela instituição financeira pode resultar na ativação do Mecanismo Especial de Devolução (MED), uma iniciativa criada pelo Banco Central com o propósito de garantir o reembolso do dinheiro às vítimas de golpes financeiros.

Embora o processo de avaliação possa estender-se por até sete dias, a confirmação do golpe acarretará na restituição do valor bloqueado em um prazo de até 96 horas.

Manter-se atento para não cair em armadilhas desse tipo é essencial. Desconfie sempre de propostas que prometem ganhos financeiros rápidos e fáceis, garantindo assim a sua segurança e integridade financeira.

