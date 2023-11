Estas 4 RAZÕES podem bloquear o seu CPF de vez

O Cadastro de Pessoa Física, popularmente chamado de CPF, é um dos documentos mais importantes que existem no Brasil, junto com outros, como Registro Geral (RG) e a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Todos os dados inerentes a uma Pessoa Física, ficam atrelados ao CPF e há certas situações que podem acarretar no bloqueio dele e isso pode causar bastante prejuízos, confira os motivos e quais os malefícios disso.

Motivos que podem causar o bloqueio do CPF

Um dos bloqueios mais comuns que existem, é o bloqueio por duplicidade, basicamente, ele acontece quando o CPF de uma pessoa está duplicado, ou seja, há dois CPFs que pertencem ao mesmo titular.

Isso pode ocorrer por erros sistemáticos, ou então, em casos mais graves, fraudes ocasionadas por terceiros. Então, como a princípio é difícil identificar o motivo, o bloqueio é realizado.

Também existe o bloqueio que é causado por conta de inadimplência cadastral junto à Receita Federal, basicamente, o contribuinte omitiu ou ocorreu falhas durante o processo de cadastro na RF.

Nem todo bloqueio ocorre por fraudes ou erros

Como citado, nem todos os bloqueios que acontecem no CPF dos titulares são provenientes de fraudes ou falhas de sistema, há alguns que acontecem por conta que o titular entrou em óbito, após isso, o CPF é bloqueado, para evitar que o documento seja usado por terceiros.

E quem pesquisar o número de CPF do titular, verá que na situação estará que ele faleceu. Vale lembrar que há certos golpes que envolvem o benefício de pessoas que faleceram, portanto, é de suma importância que essa informação esteja bem clara para todos.

Por fim, também é possível que ocorra o bloqueio por dados errados junto à RF. Isto é, no momento do cadastro ou contribuição do IRPF, o contribuinte apresenta informações inconsistentes com outros bancos de dados, nesse caso, ocorre o bloqueio até que a situação seja regularizada.

Quais os prejuízos do bloqueio?

Quando ocorre o bloqueio, basicamente, o titular acaba sem conseguir ter acesso a vários benefícios e o que ele for fazer que precisar do CPF para cadastro, não será possível, uma vez que ele encontra-se bloqueado.

Até mesmo o cadastro do titular em programas sociais ou em concursos públicos é prejudicado, então, ter o CPF bloqueado nunca é algo interessante.

Portanto, ao ter ele bloqueado, o correto a se fazer é entrar em contato com os órgãos responsáveis para que os procedimentos cabíveis sejam realizados para a situação ser regularizada.

