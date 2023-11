Como guardar seus arquivos do WhatsApp para se prevenir de roubos, furtos e falhas

Não é de hoje que o WhatsApp é usado para guardar dados e informações pessoais. Haja vista que muitas pessoas usam o WhatsApp até mesmo para fins comerciais. Por esse motivo — é de suma importância saber como guardar os arquivos corretamente para evitar roubos, furtos e até mesmo possíveis falhas no aplicativo. Veja todos os detalhes abaixo.

Usuários Android e o Google Drive

Os usuários do Android contam com a nuvem do Google Drive. Essa parceria entre ambos serviços favorecem bastante ao usuário. De uma vez que os serviços são interligados — ocorrendo backups diários, semanais ou mensais.

É necessário configurar manualmente, podendo ser realizado qualquer backup durante todo momento. Lembrando que dentro do backup ficam armazenados todas as informações da conta e mídia.

O backup possui tamanhos distintos; podendo ser de 100mb a 10GB; depende da quantidade de informações que estão armazenadas dentro da conta. Por mais que seja opcional, o WhatsApp realiza backups fixos a cada cinco meses. Aumentando cada vez mais a segurança da conta.

Veja abaixo como configurar o backup:

Entre nas configurações do WhatsApp;

Clique em “Conversas”;

Clique em “Backup de conversas”;

Selecione o período do backup: diário, semanal ou mensal;

Pronto!

Feito isso, basta aguardar que os backups sejam feito de acordo com o período estipulado. Haja vista que é necessário visualizar o horário — que geralmente acontece às 02 A.M.

Usuários iOS e o iCloud

Para os usuários do iPhone o serviço é diferente. O backup do WhatsApp deve ser armazenado dentro do serviço de nuvem da Apple, o iCloud. Trata-se de um serviço que permite aos usuários armazenarem uma série de dados e informações relevantes.

Lembrando que para ter acesso é necessário ter o ID da Apple. O processo é bem simples e garante que os usuários tenham total segurança quanto as informações que serão armazenadas.

Veja abaixo:

Entre no WhatsApp e clique em “Conversas”;

Clique em “Backup de conversas”;

Clique em “Backup manual ou automático”;

Feito isso, selecione o período desejado para que seja realizado o backup;

Pronto!

Feito isso, ambos usuários terão acesso a segurança do WhatsApp em conjunto com os seus respectivos serviços de nuvem. É de suma importância que esse procedimento seja feito com frequência, senão, poderá ter consequências desagradáveis mediante algum imprevisto.

Haja vista que a realização do backup é totalmente gratuita. Podendo ser feita por qualquer usuário, a qualquer momento e instante.

