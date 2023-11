Boa notícia — o Governo Federal anunciou uma grande notícia para os brasileiros. Algumas famílias terão a isenção das parcelas oriundas do Minha Casa, Minha Vida. Caso elas pagassem parcelas de R$ 500 ou mais; passarão a ser de apenas R$ 0. Ou seja, haverá a plena isenção dos valores. Veja abaixo quais famílias possuem este direito e como obter o benefício.

Como pagar R$ 0 nas parcelas da casa própria junto ao governo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estas famílias não pagarão mais parcelas

A notícia irá beneficiar milhões de brasileiros. De acordo com a nova portaria publicada; haverá a isenção das parcelas do Minha Casa, Minha Vida; aos brasileiros que possuem financiamentos imobiliários ativos e estão inclusos na faixa de baixa renda.

Esta novidade é válida somente para as famílias de baixa renda brasileiras que possuem financiamentos ativos pela Caixa Econômica Federal; através do programa Minha Casa, Minha Vida.

Além disso, elas precisam estar com os contratos “financiados” pelo Programa Nacionald e Habitação Rural/Fundo de Arrendamento Residencial de Desenvolvimento Social.

A Caixa Econômica Federal possui 30 dias para implementar esta regra para as famílias que estão dentro dos requisitos exigidos. Logo — dentro do prazo, a partir da data de vigência do programa; os contratos ativos terão isenção das cobranças.

Como receber a isenção?

Muitos brasileiros estão interessados na modalidade. Entretanto, é necessário ficar atento quanto alguns detalhes. A regra até então era da seguinte maneira: as famílias que estavam enquadradas nos critérios e recebiam até R$ 2.640 – 02 salários; tinham descontos de até 95%.

Logo — elas tinham que pagar somente 5% das parcelas. Agora — as famílias que recebem BPC ou Bolsa Família não precisarão mais pagar as prestações oriundas do Minha Casa, Minha Vida.

Esta mudança é válida para os contratos antigos e as novas contratações. De acordo com informações do Ministério das Cidades; mais de 700 mil beneficiários serão contemplados com essas mudanças.

No caso dos contratos antigos, esta portaria irá auxiliar nas parcelas futuras. Além disso — foi reduzido de 120 para 60 parcelas a possibilidade de quitar os contratos oriundos do Programa Nacional de Habitação Urbana.

A taxa de pagamento por parte dos beneficiários caiu de 4% para apenas 1%. Além disso — o valor máximo das prestações pagas no caso das moradias financiadas com recursos do FDS ou FAR; será de 10% do rendimento — no mínimo R$ 80.

Esta é uma mudança que irá auxiliar milhões de brasileiros. Haja vista que eles terão acesso a moradia facilitada, visando que isso garante que eles consigam realizar o sonho da casa própria e pagando pouco ou simplesmente “nada” por isso.

