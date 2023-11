LinkedIn: truque para gerar um bom currículo pela plataforma

O LinkedIn é uma rede social totalmente diferente das “conhecidas” por todos. Trata-se de uma rede social executiva — voltada para o mercado de trabalho. Através da rede é possível encontrar perfis de empresas, famosos do setor de negócios, etc. Podendo compartilhar experiências, expor experiências e principalmente — criar um perfil imbatível para conseguir ter uma boa experiência em uma entrevista de emprego e principalmente: ter o perfil do LinkedIn como um portfólio exclusivo.

Faça este truque e gere currículos no LinkedIn

O LinkedIn é uma rede social que ajuda muito os brasileiros a conseguirem boas oportunidades de emprego. Através da rede é possível inserir dados e informações acerca da experiência profissional, capacitações e muito mais.

Entretanto, sempre é necessário personalizar o currículo e entregá-lo em PDF ou até mesmo impresso. Para isso é recomendado usar uma ferramenta da própria rede social que permite que o usuário gere um PDF do currículo.

É possível fazer isso usando a ferramenta de geração de currículos do LinkedIn; gerando um currículo com base nas informações preenchidas. Portanto: é necessário que todas as informações estejam totalmente inseridas e corretas.

No perfil do LinkedIn, basta clicar nos três pontos que ficam localizados na parte superior do perfil; e depois clicar em “Gerar PDF”. Feito isso — o usuário irá gerar um PDF completo com base nas informações preenchidas no perfil do LinkedIn.

Este processo pode ser feito através do computador. Então, o usuário deverá clicar na opção de Impressão ou então compartilhar o PDF via WhatsApp, e-mail, etc. Todo processo funciona de maneira totalmente facilitada.

Dicas para ter um bom perfil no LinkedIn

Para ter um bom currículo não basta ter apenas um gerador. É necessário que o usuário consiga obter um bom perfil no LinkedIn; para que a partir disso seja possível gerar bons currículos usando como base este perfil. Veja algumas dicas para um bom perfil no LinkedIn.

Foto: como é um perfil de trabalho, é importante que o profissional tenha uma boa foto de perfil. Que de preferência mostre através da essência o tipo e segmento de trabalho.

Biografia: em poucas palavras é importante descrever todos os detalhes acerca do perfil. Mostrando habilidades, capacitações, etc. Funciona como uma porta de entrada para que o empregador resolva visualizar os próximos detalhes.

Postagens: sempre realize/compartilhe postagens de qualidade. Trata-se de um perfil de trabalho; logo, é importante sempre estar compartilhando conteúdos que realmente agreguem ao perfil profissional.

Portanto, estas dicas são de suma importância para que o usuário consiga obter um bom perfil no LinkedIn; haja vista que é uma das melhores redes sociais existentes para se conseguir boas oportunidades de emprego apenas com a imagem social.

