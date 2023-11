Renda de R$ 2,6 mil do INSS: quanto devo pagar por mês?

Se você se questiona sobre “quanto devo pagar de INSS para receber 2 salários”, este artigo pode esclarecer sua dúvida.

A seguir, você vai obter informações sobre o tema, compreendendo o funcionamento das contribuições ao INSS e como as diferentes categorias de segurados e suas respectivas alíquotas de contribuição influenciam o montante da aposentadoria. Continue lendo para saber.

Como funcionam as contribuições ao INSS

As contribuições ao INSS asseguram que os segurados possam usufruir dos benefícios previdenciários oferecidos pelo instituto, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, salário-maternidade, entre outros.

Elas podem ser compulsórias, como no caso dos trabalhadores formais, contribuintes individuais (autônomos) ou facultativas, no caso de quem não possui renda, como donas de casa.

Abaixo, compreenda as diferentes categorias de segurados do INSS:

Empregado

O empregado é aquele que mantém vínculo empregatício com uma empresa ou pessoa física, trabalhando com carteira assinada. Neste contexto, a alíquota de contribuição varia de 7,5% a 14% sobre o salário, com o desconto efetuado automaticamente no pagamento.

Empregado doméstico

Empregados domésticos realizam serviços contínuos, subordinados e onerosos para pessoas ou famílias em âmbito residencial. Para estes casos, o empregado contribui com alíquota de 7,5% a 14% sobre o salário, enquanto o empregador contribui com 8% sobre o salário do empregado doméstico.

Contribuinte individual

Contribuintes individuais trabalham por conta própria ou prestam serviços a empresas ou pessoas físicas, sem vínculo empregatício. Estes contribuintes podem optar entre o plano normal, contribuindo com 20% sobre o salário de contribuição (que varia de um salário mínimo até o teto do INSS), ou o plano simplificado, com uma alíquota de 11% sobre um salário mínimo.

Facultativo

O segurado facultativo não possui renda proveniente de atividades remuneradas, mas contribui para o INSS com o objetivo de garantir benefícios previdenciários. Assim como os contribuintes individuais, podem escolher entre o plano normal (alíquota de 20% sobre o salário de contribuição) e o plano simplificado (alíquota de 5% sobre um salário mínimo se tiver baixa renda ou 11% sobre um salário mínimo se não tiver baixa renda).

Segurado especial

Os segurados especiais desempenham atividades rurais em regime de economia familiar ou são pescadores artesanais. Para eles, a contribuição ocorre de forma indireta, via comercialização da produção rural. É importante ressaltar que é necessário comprovar o exercício da atividade rural ou da pesca por um período mínimo para obter direito aos benefícios previdenciários.

Como garantir uma aposentadoria com dois salários mínimos?

Para se aposentar com um benefício equivalente a dois salários mínimos pelo INSS, é fundamental planejar as contribuições. Isto ocorre em função da relação direta entre o valor da aposentadoria, as alíquotas e o tempo de contribuição.

A alíquota e o tempo de contribuição variam de acordo com a categoria de segurado e o tipo de aposentadoria desejada.

Conforme o tipo de aposentadoria escolhido, contribuir com mais de dois salários mínimos pode resultar em uma aposentadoria de apenas um salário mínimo.

Portanto, é aconselhável realizar uma análise das contribuições efetuadas até o momento e projetar futuras ações com a assistência de um especialista em direito previdenciário.

Quanto de contribuição para alcançar dois salários mínimos na aposentadoria?

Uma dúvida frequente entre contribuintes é: “quanto devo pagar de INSS para receber 2 salários?” Muitas pessoas contribuem com o INSS com base em 2 salários mínimos ou mais, na expectativa de obter uma aposentadoria nesse valor.

No entanto, após a reforma da Previdência, o benefício pode ser equivalente a um salário mínimo ou ligeiramente superior, dependendo da categoria de segurado e do tipo de aposentadoria escolhido.

É importante destacar que aqueles que trabalham com carteira assinada têm suas contribuições deduzidas do salário e não podem contribuir voluntariamente como facultativos para aumentar o valor futuro da aposentadoria.

A contribuição ao INSS é uniforme para todos os contribuintes?

Não, a contribuição ao INSS varia conforme a categoria de segurado, a faixa salarial e o plano de contribuição escolhido.

Cada categoria de segurado possui sua própria maneira de recolher as contribuições ao INSS, e cada plano determina alíquotas e salários-base distintos.

Mesmo com contribuições de valores diferentes, é possível que os segurados recebam salários equivalentes.

Existe um valor de contribuição para garantir a aposentadoria?

Não, não há um valor de contribuição específico para se aposentar pelo INSS. Os requisitos mínimos devem ser cumpridos para adquirir o direito à aposentadoria, incluindo idade mínima, tempo mínimo de contribuição e carência.

A idade mínima varia de acordo com o tipo e a regra de aposentadoria escolhidos. O tempo mínimo de contribuição também depende do tipo de aposentadoria, assim como a carência, que é o número mínimo de meses pagos ao INSS no período determinado por lei para obter o benefício.

Qual é o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria?

O tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria pelo INSS varia de acordo com o tipo e a regra de aposentadoria pretendida pelo segurado.

Os principais tipos de aposentadoria incluem:

Aposentadoria por idade; Aposentadoria por tempo de contribuição; Aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez); Aposentadoria especial.

Cada tipo de aposentadoria possui uma ou mais regras de transição que permitem aos segurados que já estavam no mercado de trabalho antes da reforma da Previdência de 2019 se aposentarem com requisitos mais vantajosos do que as regras gerais.

Em geral, o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria pelo INSS é:

30 anos para mulheres e 35 anos para homens, na aposentadoria por tempo de contribuição pela regra geral ou por regras de transição por idade mínima, por pontos ou por pedágio;





15 anos para mulheres e 20 anos para homens, na aposentadoria por idade;





Não há um tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria por invalidez, mas é necessário cumprir uma carência de 12 meses, exceto em casos de acidente de trabalho ou doença profissional;





15, 20 ou 25 anos na aposentadoria especial pelas regras de transição por idade mínima ou por pontos, dependendo do grau de exposição a agentes nocivos à saúde. Além disso, é necessário um mínimo de 180 meses de contribuição para cumprir a carência.

Qual é a melhor forma de se aposentar pelo INSS?

A melhor maneira de se aposentar pelo INSS depende da situação e dos objetivos de cada segurado. Não existe uma resposta única e definitiva para essa pergunta, pois cada tipo e regra de aposentadoria possui vantagens e desvantagens específicas.

Para fazer a escolha adequada, é necessário considerar fatores como o valor da renda mensal presente e futura, o tempo de contribuição já efetuado e o tempo que falta para contribuir, a expectativa de vida e a saúde, a disposição para continuar trabalhando, bem como as regras e requisitos vigentes para cada tipo de aposentadoria.

Para auxiliar na decisão, é possível utilizar simuladores online. Estas ferramentas, como o simulador de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, determinam se o segurado atende aos requisitos necessários para se aposentar.

Outra alternativa é consultar um especialista em previdência social ou um advogado previdenciário para sanar dúvidas e elaborar um planejamento apropriado.

Qual é o valor mínimo e máximo do INSS?

Os valores mínimo e máximo do INSS estabelecem os limites de pagamento e contribuição ao sistema previdenciário. Esses montantes são atualizados anualmente. Em 2023, o valor mínimo do INSS é de R$ 1.320,00, enquanto o valor máximo é de R$ 7.507,49 mensais.



