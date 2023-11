Por que é melhor ficar solteiro(a)? 8 bons motivos

No Brasil, a diversidade da população se reflete em várias esferas, incluindo o estado civil. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que o número de solteiros, 81 milhões, supera a quantidade pessoas de casadas, que reúne 63 milhões de pessoas.

Somente no Distrito Federal, existem aproximadamente 1,1 milhão de solteiros. Coletados em 2021, estes dados do IBGE geram questionamentos sobre o impacto da solteirice nas vidas das pessoas, já que vai além de uma mera situação civil. E você, está solteiro e feliz?

Está solteiro? Ciência aponta 8 motivos para continuar assim./ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estar solteiro tem suas vantagens?

Se você é daquelas pessoas que adora namorar, já pode ter se perguntado quais as vantagens de não estar em uma relacionamento. De acordo com especialistas, existem vantagens no campo pessoal e, até mesmo, financeiro.

Vale ressaltar que a ideia não é estimular o fim dos casamentos ou a ausência de namoro na vida dos brasileiros. Na verdade, estar solteiro é um bom momento para colocar a mente, o coração e a própria vida nos trilhos, para estar bem mentalmente e emocionalmente quando começar um noco relacionamento.

Pesquisa avalia benefícios de estar solteiro

A seguir, apresentamos dados coletados pela Insider, que fornecem uma análise fundamentada dos benefícios da solteirice, incluindo seu potencial para incentivar a introspecção, promover um modo de vida saudável, fortalecer relações interpessoais, entre outras perspectivas.

Explorando a solteirice sob uma perspectiva científica, apresentamos oito motivos respaldados pela pesquisa, que demonstram por que ser solteiro pode ser uma escolha valiosa e gratificante.

A solteirice oferece diversas vantagens e oportunidades para o desenvolvimento pessoal, físico, emocional e financeiro. Neste texto, compilado pela Insider, exploraremos algumas dessas vantagens.

1. Espaço para reflexão e autoconhecimento

Ser solteiro proporciona um espaço valioso para reflexão e autoconhecimento. Quando uma pessoa está em um relacionamento, suas decisões e desejos podem ser influenciados pelo parceiro. No entanto, ao estar solteiro, existe mais liberdade para manter a concentração na direção das próprias necessidades e desejos, sem influências externas.

2. Mais tempo para atividades físicas

A Ciência vem mostrando que pessoas solteiras tendem a ser mais ativas fisicamente, quando comparadas aquelas em que estão vivendo um relacionamento. Um estudo publicado no Journal of Marriage and Family revelou que pessoas solteiras eram as mais ativas e que, especialmente, as mulheres solteiras, eram mais saudáveis em geral, com menos dias de doença e menos visitas ao médico.

3. Melhores habilidades de manter amizades

Pessoas solteiras tendem a ser mais atentas aos amigos e à família do que as casadas, de acordo com um estudo publicado na revista Contexts. Além disso, pessoas solteiras frequentemente têm uma gama mais diversificada de amizades próximas e demonstram mais esforço para manter relacionamentos sólidos com irmãos e outros membros da família.

4. Melhor situação financeira

Contrariando a noção de que os solteiros são mais afetados pelos custos de vida, estudos mostram que eles podem estar em uma posição financeira mais sólida. Pessoas solteiras têm uma menor probabilidade de ter dívidas no cartão de crédito em comparação com os casados. Além disso, os solteiros têm a vantagem de não terem que considerar as finanças de um parceiro ao tomar decisões financeiras.

5. Mais oportunidades profissionais

Ser solteiro proporciona uma maior flexibilidade e disponibilidade para aproveitar oportunidades profissionais. Pessoas solteiras têm a liberdade de aceitar empregos em diferentes cidades, participar de eventos de networking e se comprometer com projetos empolgantes no trabalho. Não estar em um relacionamento também pode estar associado a ter mais foco no trabalho e buscar mais realização na carreira.



Leia mais: Por que solteiros pagam menos no seguro auto?

6. Oportunidade para evitar relacionamentos inadequados

Estar solteiro pode ser uma oportunidade valiosa para evitar relacionamentos inadequados. Muitas vezes, a tendência a repetir padrões pode levar uma pessoa a entrar em novos relacionamentos rapidamente para tentar reparar a dor do passado.

7. Desenvolvimento de autonomia e autoconhecimento

Ser solteiro permite que você se concentre mais em si mesmo, em seus objetivos pessoais e no desenvolvimento de uma identidade independente. O processo de autoconhecimento e autodescoberta pode levar a uma compreensão mais profunda de suas próprias necessidades, valores e metas.

8. Aprender a ser feliz sozinho

Aprender a valorizar o tempo que em que está sozinho é fundamental para criar um equilíbrio saudável entre a solitude e a convivência social. Reconhecer a importância de estar na própria companhia, e não buscar relacionamentos apenas como um escape, é essencial para o desenvolvimento pessoal e emocional.

Psiquiatra aponta os motivos que levam uma pessoa a se sentir feliz. A maioria é bem simples:

Leia mais: Ser solteiro tem suas vantagens! Veja 10 delas