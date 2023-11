Como garantir um 2º salário em 2024

Não é de hoje que muitos trabalhadores acabam tendo dois ou três empregos para conseguirem fechar as contas do mês. Para o ano de 2024 é possível garantir um segundo salário trabalhando de maneira totalmente remota. A fim de conseguir conciliar com o emprego formalizado sob o regime CLT. Veja abaixo as melhores opções para conseguir uma renda extra em 2024.

Canal no YouTube

Foi-se o tempo que ser Youtuber era uma mera diversão. Atualmente é trabalho e um dos que mais pagam no Brasil. O YouTube é uma plataforma de vídeos que permite que os criadores de conteúdo monetizem seus vídeos e com isso ganhem dinheiro — em dólar pelas visualizações.

Os pagamentos são mensais e a cada 1000 visitas no vídeo o criador de conteúdo ganha uma determinada quantia em dinheiro — pagos em dólar. Lembrando que se o número de visitas for inferior, o mesmo ganha o valor proporcional.

É possível criar canais no YouTube em diferentes nichos. Há aqueles nichos que mais pagam, que é o caso de Saúde e Finanças. É uma boa opção para se ter uma segunda renda em 2024.

Plataformas Freelancer

É possível conseguir uma renda extra em plataformas Freelancer. Isto é — plataformas que contratam profissionais para prestação de serviços. Sejam online ou presencial. É possível conseguir dinheiro trabalhando de maneira totalmente online sendo redator, designer, consultor SEO e Tradutor.

Sem contar outras áreas possíveis. Plataformas como Workana e 99Freelas são referências no mercado. O valor pago é com base nos projetos que são aceitos e firmados; podendo conseguir salários acima de R$ 2 mil — posteriormente se tornando até mesmo uma renda principal.

Aquela habilidade que está guardada pode no fim das contas se tornar uma boa maneira de conseguir dinheiro extra. Bem como textos, imagens, vídeos. Há uma ampla gama de possibilidades.

Consultoria de viagens

É uma excelente vertente para quem deseja uma segunda renda em 2024. Não necessitando ser completamente online. Mas auxilia bastante os brasileiros. Haja vista que tudo se baseia com base em criar roteiros de turismo e auxiliar na compra de passagens e hospedagens.

Trabalhando de preferência para uma agência de viagens. Entretanto, caso o interessado resida em áreas de turismo — é possível abrir um MEI e trabalhar por conta própria. Criando roteiros e planos de viagens para os clientes.

Afiliados

Por mais que para muitos esteja saturado, é uma boa opção para se ganhar dinheiro em 2024. Ser afiliado ou produtor — é uma profissão que pode acarretar em bons resultados para os interessados. Haja vista que há uma série de plataformas que auxiliam nos alunos nessa missão.

Como é o caso da Hotmart. Na era da Inteligência Artificial, é possível realizar até mesmo a criação de livros através do ChatGPT e outras ferramentas do segmento. Tudo de maneira segmentada, ágil e totalmente gratuita.

Ademais, é necessário escolher uma modalidade e investir. Não somente dinheiro, mas tempo para conhecimento que é o mais importante.

