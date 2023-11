Direção do Itaú fala de 60 milhões de cartões cancelados; entenda

Durante a apresentação dos resultados do terceiro trimestre deste ano, o CEO do banco Itaú divulgou que, após uma decisão do governo, um número significativo de cartões de crédito no Brasil corre o risco de ser cancelado.

Este movimento se deve à implementação de um limite para as taxas de juros no crédito rotativo. Mas qual a implicação real para os clientes? Será que seu cartão de crédito corre o risco de ser cancelado? A seguir, continue lendo para saber.

Juros do rotativo explica cancelamentos

Em outubro deste ano, o governo federal aprovou uma legislação que estabelece um teto para as taxas de juros no crédito rotativo de cartão, que atualmente está em 441,1%.

Os bancos têm um prazo de 90 dias para definir esse limite, caso contrário, o limite será automaticamente definido como 100% do valor da dívida total.

Em termos práticos, isto implica que, a cada ano, o valor da dívida poderá duplicar em relação ao ano anterior. No entanto, as instituições financeiras estão alertando para o impacto econômico potencial desta mudança.

Itaú diz que teto do rotativo prejudica acesso dos clientes a serviços

Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú, prevê que o teto nas taxas de juros no crédito rotativo vai acabar forçando os bancos a cessarem a oferta desse serviço aos seus clientes.

Consequentemente, é possível que até 60 milhões de cartões sejam cancelados neste período, abrangendo não apenas o Itaú, mas também diversas outras empresas do setor financeiro, impactadas pela implementação destas mudanças.

Durante sua comunicação, ele enfatizou que centenas de milhares de pessoas poderão ser excluídas do mercado, perdendo parte de seu poder de compra, uma vez que não terão mais acesso a esta forma de crédito. Além disso, o impacto econômico desta medida pode chegar a cifras expressivas, que somam mais de R$ 350 bilhões.

Parcelamento sem juros também está em debate

Maluhy também destacou a questão do parcelamento sem juros no cartão de crédito. Ele observa que o parcelamento de compras é essencial para a economia do Brasil, mas adverte que esta prática pode ser um dos fatores que contribuem para a inadimplência dos consumidores.

Segundo o gestor do Itaú, os consumidores com menor conhecimento financeiro, frequentemente, se comprometem com diversas compras parceladas sem juros e, posteriormente, enfrentam dificuldades para quitar o saldo total do cartão, resultando em endividamento e inadimplência.

Em promoção, Banco Itaú oferece desconto e cashback

Em colaboração com a loja Solid Gear, o Itaú, por meio do Player’s Bank, lançou uma promoção exclusiva destinada aos entusiastas de jogos.

Os clientes podem obter um desconto de 25% na compra de periféricos para jogadores, além de um retorno de 5% em cashback.

A promoção do Itaú, por meio do Player’s Bank, proporciona condições vantajosas para seus clientes. Para aproveitar, basta utilizar o código promocional SOLIDTURBO ao adquirir periféricos na Solid Gear e efetuar o pagamento com o cartão do PB para obter um desconto de 25% e receber 5% do valor de volta.

Esta oferta se estende a periféricos gamers, que incluem acessórios que aprimoram a experiência de jogo, como mouses, teclados, placas de vídeo e headsets.

Player’s Bank: novo banco do Itaú voltado para gamers

O Player’s Bank é o banco digital criado pelo Itaú voltado para os entusiastas de jogos online. Por meio do PB, os clientes desfrutam de descontos de até 50%, cashback e rendimento de até 100% do CDI.

Além disso, o banco estabeleceu parcerias com gigantes da indústria de jogos, como Xbox, Nintendo, Playstation e Ubisoft.

O banco digital oferece uma variedade de nove tipos de cartões, incluindo opções físicas e virtuais. Para abrir uma conta e solicitar um dos cartões, o cliente precisa ter uma renda mínima de R$ 800 e realizar a solicitação por meio do site do Itaú.

Além disso, o Player’s Bank também oferece a opção Start, direcionada para os jogadores com idades entre 14 e 17 anos.

