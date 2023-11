Instagram anuncia mudança no Carrossel e anima os usuários

O Instagram é uma das redes sociais mais quentes do momento. É possível criar stories, vídeos e postar fotos. Tudo de maneira totalmente facilitada e viral. Os perfis no Instagram estão tendo cada vez mais sucesso e com isso o engajamento acaba sendo altíssimo. Há perfis na rede com mais de 30 milhões de seguidores. Adam Mosseri, chefe do Instagram — acabou de confirmar mais uma novidade que irá melhorar ainda mais estes números.

Grande novidade é anunciada

A novidade foi confirmada pelo chefe do Instagram através do aplicativo Threads. O mesmo afirmou que está bastante animado com o caminhar do instagram nos próximos dias. Haja vista que uma grande novidade está surgindo brevemente.

Ele ressaltou que será uma espécie de Carrossel animado. Na qual irá aumentar o engajamento entre os criadores de conteúdo e os usuários do perfil. É um segmento do “Agora é sua vez”.

Através dessa função será possível interagir com o carrossel de fotos do feed de determinado criador de conteúdo. Isso irá ajudar no engajamento do Instagram e aumentar a interação entre ambos os usuários — criador de conteúdo e o usuário que consome o conteúdo criado.

De maneira detalhada, o criador de conteúdo irá poder criar uma postagem aleatória e pedir que os seus seguidores enviem imagens para preencher o carrossel; um exemplo: há um jogo muito popular entre Flamengo x São Paulo. Os perfis sociais de ambas equipes poderão criar um carrossel animado.

Na qual os torcedores que foram até o estádio poderão adicionar suas fotos de alguns momentos. Terá um botão para adicionar fotos, então, o criador do conteúdo poderá aceitar ou não a inserção daquela imagem no conteúdo.

Como isso irá aumentar o engajamento no Instagram?

Muitos se perguntam com isso irá aumentar o engajamento no Instagram. É bem simples. Os perfis sociais que possuem mais engajamento são os de famosos mundiais e aqueles que tratam com os seguidores bem de perto. Isto é — aqueles na qual os seguidores comentam e o criador de conteúdo responde.

Criando uma conexão mútua e recíproca. Logo, o intuito dessa modalidade é fazer com que haja uma aproximação muito maior entre os criadores de conteúdos e os seguidores.

Tendo mais proximidade, haverá mais interação. Logo — mais e mais comentários, curtidas e envios das postagens. Como consequência, será possível visualizar muito mais engajamento nas postagens realizadas pelos usuários do Instagram.

Permitindo assim que ambos saiam ganhando. Os criadores de conteúdo porque terão muito mais alcance e os usuários com conteúdos focados e otimizados.

