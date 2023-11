Boa notícia — os brasileiros podem conseguirem uma renda extra de até R$ 4 mil usando algumas leis do passado. Funcionando como um segundo salário, é possível receber valores oriundos de algumas fontes “oficiais” de maneira totalmente programática. Haja vista que estes repasses representa até 4x o salário da maioria dos brasileiros. Veja abaixo como funciona.

Leis do passado ajudam brasileiros a receberem renda extra de R$ 4 mil | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estas leis ajudam brasileiros a receberem muito dinheiro

Tratam-se de duas leis. A primeira lei das Sociedades Anônimas. Que foi criada no ano de 1976. Ela obriga que algumas empresas entreguem parte dos seus lucros para os seus investidores.

Logo — as empresas devem entregar para essas pessoas não somente parte da fatia investida; mas parte do lucro total da empresa. Bem como o Banco do Brasil realiza com os seus servidores públicos.

E por fim: a lei dos “Fundos Imobiliários” criada em 1993. Que permite essa modalidade de investimentos na qual os brasileiros podem conseguirem comprar algumas fatias de grandes empresas e com isso receber uma espécie de aluguel todos os meses.

O diferencial é que esses recebimentos funcionam como um aluguel realmente — mas sem cobrar qualquer dedução de imposto de renda. Logo — estas duas leis do passado ajudam muitas pessoas hoje em dia a conseguirem lucrar com investimentos.

Diferente do que muitos pensam, é possível começar a investir pagando muito pouco. A partir de R$ 10 é possível investir e com o passar do tempo obter muito mais retorno financeiro.

Veja abaixo como isso funciona na prática e o passo a passo completo para começar a receber já em 2024.

Afinal, como obter renda extra dessa maneira?

É bem simples. O interessado em obter uma renda extra ou até mesmo principal usando essas leis do passado; precisam entender um pouco de investimentos. Não é algo difícil, mas é necessário dedicação.

Através de simples aplicativos é possível conseguir uma boa renda extra. Bancos como o Nubank e Inter, oferecem sua própria rede de investimentos. Podendo escolher renda fixa, fundos imobiliários e muito mais.

Para começar é possível até mesmo investir em um banco de maneira muito sútil, através do rendimento da CDI. Alguns bancos como PicPay; oferecem até 110% da CDI, o que representa um bom valor após determinado período.

Logo — aos que pretendem começarem na área; é possível guardar dinheiro nas caixinhas do Nubank e render mensalmente. Por exemplo: R$ 20 mil guardados no Nubank, gera uma renda de 1% ao mês.

Portanto, uma pessoa que guarda R$ 20 mil no Nubank; por mês terá uma renda de R$ 200. E após 01 ano; mais de R$ 2 mil. E assim sucessivamente, lembrando que sempre dinheiro irá “chamar dinheiro”.

