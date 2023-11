Calendário PIS/Pasep 2024: quando o trabalhador receberá?

A data de início dos pagamentos do PIS/Pasep de 2024, referente ao ano-base 2022, está programada para ocorrer entre fevereiro e julho.

Este atraso no calendário de pagamentos é resultado da pandemia da Covid-19, que impactou o cronograma de 2020, causando uma diferença de dois anos entre o ano-base e a distribuição do PIS.

Em 2021, o governo do então presidente Jair Bolsonaro optou por não liberar o PIS/PASEP, levando a que o calendário referente a 2020 só fosse cumprido em 2022, resultando em um atraso na disponibilidade do abono salarial. A seguir, continue lendo para saber mais detalhes sobre o calendário de 2024 para pagamentos do PIS/Pasep.

PIS/Pasep: veja calendário de pagamentos para 2024

O encerramento dos repasses para o ano-base 2021 pelo governo, recentemente, tem elevado o interesse dos trabalhadores, já que os benefícios relacionados ao ano de 2022 só estarão efetivamente disponíveis em 2024.

Os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que atuaram em 2022, estão ansiosos pelo recebimento do abono do PIS/PASEP, enquanto o Ministério do Trabalho ainda não divulgou cronogramas específicos, informações preliminares sobre os valores a serem pagos começaram a circular.

Quanto ao valor do PIS/Pasep 2024, ele será reajustado no próximo ano, com base no novo salário mínimo de 2024, o que pode resultar em pagamentos mais altos para o ano-base de 2022.

Isto ocorre porque o governo considera aumentar o salário mínimo de 2024 para R$ 1.421, representando um aumento de 7,65% em relação ao piso nacional de 2023.

É importante lembrar que o valor total que cada trabalhador receberá depende do número de meses trabalhados no ano de 2022.

Aqueles que trabalharam o ano inteiro vão receber um salário mínimo integral, enquanto para aqueles que trabalharam menos tempo, o pagamento do benefício será proporcional à quantidade de meses trabalhados no ano-base.

Quem tem direito a receber o PIS/Pasep?

Para ter direito ao abono do PIS do ano-base 2022, o trabalhador deve atender a certos critérios, como ter uma média salarial de até dois salários mínimos por mês, em 2022, não estar sob emprego de pessoa física (o que exclui trabalhadores domésticos), estar registrado no sistema PIS/Pasep por pelo menos cinco anos e ter prestado serviços com vínculo empregatício formalizado por pelo menos trinta dias no ano em questão.

É essencial que os trabalhadores que preencham estes critérios estejam atentos às comunicações oficiais do governo para saber quando poderão sacar o benefício do PIS referente ao ano-base 2022.

Quanto à data de pagamento do PIS/Pasep 2024, embora ainda não seja oficial, seguindo o cronograma deste ano, espera-se que o calendário seja divulgado em janeiro, com os depósitos começando em fevereiro e continuando até junho.

A Caixa Econômica Federal realiza os pagamentos com base no mês de nascimento dos trabalhadores, iniciando em janeiro e encerrando em dezembro.

