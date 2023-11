Fórmula da felicidade: 10 hábitos comprovados que podem alegrar

Na incessante busca por felicidade e equilíbrio na vida cotidiana, muitas vezes subestimamos a influência dos nossos hábitos diários sobre nossa saúde mental e emocional.

De acordo com Martin Seligman, amplamente conhecido como o pioneiro da psicologia positiva, cerca de 60% da felicidade pode estar relacionada à genética e ao ambiente, mas os restantes 40% estão diretamente sob nosso controle.

A seguir, continue lendo e veja 10 práticas eficazes que podem ser integradas ao seu cotidiano, proporcionando um aumento significativo em seus níveis de felicidade e bem-estar.

Veja 10 práticas para ter mais felicidade na sua rotina/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Especialista explica teoria da felicidade

De acordo com a teoria de Martin Seligman, existem três tipos de vidas felizes: a vida de prazeres, que gira em torno de busca por gratificações pessoais; a vida do envolvimento, marcada pela realização no trabalho, na parentalidade, no amor e no lazer; e a vida com sentido, definida pelo entendimento e aplicação de nossas habilidades em prol de um propósito maior.

Surpreendentemente, as pesquisas de Seligman revelam que a busca exclusiva pelo prazer contribui apenas de forma modesta para a satisfação duradoura.

Ele compara o prazer a “chantilly e cereja”, elementos adicionais que complementam vidas fundamentadas na busca por significado e envolvimento.

Pessoas felizes incorporam hábitos diários, diz pesquisador

Portanto, embora a busca por propósito e engajamento possa parecer complexa, as pessoas genuinamente felizes incorporam hábitos diários que promovem este estado de plenitude.

Estas práticas facilitam a busca por significado, mas também funcionam como motivadores poderosos para uma vida repleta de alegria e satisfação.

É fundamental reconhecer a importância dos hábitos na formação da nossa jornada em direção à felicidade. Neste artigo, exploraremos 10 práticas transformadoras que podem ser facilmente integradas à sua rotina diária.

10 dicas para incorporar na rotina e ser mais feliz:

Estar cercado de pessoas felizes:

Estudos mostram que a felicidade é contagiosa, e estar perto de pessoas otimistas e positivas pode aumentar a sua própria felicidade.



Praticar a gratidão:

A capacidade de encontrar significado nos pequenos prazeres do dia a dia está ligada à felicidade. Aprenda a apreciar as coisas simples.



Conversas profundas:

Cultive conversas significativas, já que elas contribuem para um maior senso de satisfação em sua vida.



Música para a alma:

Escolha músicas que se conectem com suas emoções, pois a música pode ter um grande impacto em como você percebe o mundo ao seu redor.



Espiritualidade:

Cuidar do seu bem-estar espiritual, seja através da religião ou reflexão pessoal, pode trazer uma sensação de propósito e contentamento.



Rir é o melhor remédio:

Rir desencadeia a liberação de substâncias químicas no cérebro que reduzem o estresse e promovem o bem-estar.



A arte de escutar:

A habilidade de ouvir atentamente durante uma conversa demonstra respeito e fortalece relacionamentos.



Encontre a “fluência”:

Perder a noção do tempo em uma atividade desafiadora e significativa pode promover uma sensação de realização.



Desconecte do digital:

Reserve momentos para estar completamente desconectado da tecnologia e fortaleça sua resiliência emocional.



Exercícios para a felicidade:

O exercício físico libera endorfinas, promovendo sensações de bem-estar e relaxamento.

Cuidar da saúde mental é fundamental para um bem-estar equilibrado. A terapia pode ser benéfica não apenas para tratar distúrbios psicológicos, mas também para promover o crescimento pessoal e relacionamentos saudáveis. Investir em sua saúde mental é investir em uma vida plena e equilibrada.

