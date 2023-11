Muitos brasileiros estão em busca de uma renda extra. Agora isso é possível através de uma lei um pouco antiga. Assinada em 1997 por FHC. Trata-se de uma lei que garante aos brasileiros uma renda totalmente passiva e isenta de impostos de renda. Entenda como funciona e o passo a passo de como iniciar.

Decisão da época do FHC ajuda a receber renda extra; veja como | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Esta lei garante aos brasileiros uma renda extra

Trata-se da lei dos Fundos Imobiliários. De maneira bem resumida, os brasileiros podem comprar pedaços de grandes empreendimentos e a partir disso, obter uma determinada porcentagem desses negócios todos os meses. Tudo de maneira programática e fácil de ser feita.

São investimentos realizados através de bancos ou instituições próprias do segmento. Há relatos de pessoas que recebem até R$ 3/4 mil ou mais oriundos desses investimentos.

Engana-se quem acredita que é necessário muito dinheiro para conseguir esses valores. Com apenas R$ 100 por mês já é possível montar uma boa carteira de investimentos e mensalmente receber uma boa renda extra.

No YouTube existem uma série de canais que ensinam o passo a passo de com investir corretamente; inclusive — no fim do artigo terá um vídeo ensinando com mais detalhes o passo a passo. O grande diferencial é que essa renda extra é isenta de impostos.

Logo — caso o brasileiro consiga o valor de R$ 3 mil por mês; o mesmo será totalmente isento de qualquer tipo de imposto.

Leia mais: Novo ano, novo governo: veja quais são os INVESTIMENTOS mais seguros para 2023

Como começar a investir com menos de R$ 100?

Aos que não possuem muitos recursos para iniciar os investimentos, é possível entrar no ramo com pouco dinheiro. Retirando todos os meses o valor de R$ 100 é possível em pouco tempo montar uma boa carteira.

Como o alvo são fundos imobiliários, é possível escolher aqueles que pagam com mais constância e segurança; para isso é possível usar aplicativos como do Nubank e Inter para ter acesso ao mundo dos investimentos.

Aos que não querem se arriscar muito, o Nubank garante 1% de retorno ao mês aos recursos guardados na caixinha do Nubank. Podendo ser uma boa opção de renda passiva para quem não possui muitos recursos.

Por exemplo: R$ 50 mil guardados na caixinha do Nubank, dá um retorno de R$ 500/mês. Logo — é algo a ser construído com o tempo e que gera bons resultados para os clientes.

Em épocas de abonos, retiradas de FGTS, etc; é uma excelente opção a ser feita caso o dinheiro não tenha um caminho destinado. Isto é — estudar acerca do mercado/segmento e com isso obter uma boa carteira de investimentos que mensalmente dê retornos significativos.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: Crédito extra de R$ 5 mil é confirmado no Nubank; saiba como liberar