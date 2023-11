Quer ter mais dinheiro? Milionário ensina a tática certeira independente do salário

Já se imaginou vivendo uma vida repleta de riqueza, conforto e abundância financeira? Muitos nutrem esse desejo, mas a distinção entre sonhadores e milionários está na ação.

Um empresário alemão, que iniciou sua trajetória em direção à fortuna com muito trabalho árduo, é a evidência viva de que a independência financeira não é resultado do acaso e nem da sorte, mas sim de escolhas pessoais.

Você quer conhecer o segredo deste magnata para ficar milionário também? A seguir, continue lendo e confira dicas valiosas deste empresário alemão para ficar rico, independente do seu salário atual.

Milionário alemão compartilha dicas para ganhar dinheiro

Phillip J. Müller, fundador de sua primeira empresa aos 23 anos, compartilha em seu best-seller “Geld richtig” (Dinheiro Certo) cinco princípios essenciais para acumular riqueza, independente do salário ou da profissão que a pessoa tem no momento.

“A única coisa que impede você de ser milionário é sua própria concepção do que significa ser milionário,” declarou ele, desmistificando a ideia de que riqueza está atrelada a luxo e fama. Para Müller, acumular riqueza é muito mais uma questão de ser um consumidor consciente e tomar decisões financeiras inteligentes do que ter sorte ou depender do acaso.

Conheça as 5 práticas do empresário alemão para ficar rico:

O empresário afirma que a mentalidade e a forma de encarar o dinheiro são as bases para prosperar financeiramente. Para ele, qualquer pessoa pode ficar milionário, basta estar atento a forma como enxerga o dinheiro e aquilo que as cifras podem proporcionar. Aqui estão as práticas de saúde financeira recomendadas por Müller para você ser mais um milionário no mundo:

Não finja um status que não possui:

Desconsidere os símbolos de status. Um autêntico milionário não é definido por seus pertences, mas pela sua sabedoria financeira.



Poupe:

Inicie economizando mesmo que seja uma quantia modesta do seu salário. Evite gastos supérfluos e questione cada compra: é um prazer imediato ou um investimento no seu futuro?



Evite pequenos empréstimos e dívidas:

Não adquira o que não pode pagar. Resistir às tentações evita a acumulação de dívidas.



Liquidar dívidas existentes:

Se já está endividado, organize-se para quitar as dívidas sem negligenciar a poupança. Equilibre o pagamento do que deve com a construção do seu patrimônio.



Comunique-se com os credores de maneira proativa:

Se enfrentar dificuldades para pagar suas dívidas, dialogue com os credores antes que tomem medidas jurídicas mais sérias. Isto pode levar a negociações mais favoráveis para você, como descontos e parcelamentos.

Dica bônus: veja mais uma orientação valiosa do milionário

Como última dica, Müller adverte sobre as “ofertas” e a publicidade incessante, que tenta seduzir com produtos dispensáveis.

Ao contrário do que muitos pensam, ser milionário não está vinculado à quantia de dinheiro, mas à habilidade de administrar estes valores. A riqueza provém da capacidade de fazer mais com menos e tomar decisões financeiras com discernimento.

