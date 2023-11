Governo oferece possibilidade de pagar 1% da dívida do FIES

No Brasil há várias maneiras para ingressar no Ensino Superior, sendo o Fies uma delas, entretanto, é comum que alguns estudantes não consigam pagar a dívida proveniente do não pagamento das parcelas e o nome é negativado. Pensando nisso, o presidente Luiz Inácio Lula anunciou que haverá a renegociação dos valores com descontos de até 99%, confira como ter direito.

Confira como pagar a dívida do FIES com 99% de desconto | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual a finalidade do Fies?

Como citado, há várias maneiras para conseguir ingressar no Ensino Superior, sendo o Fies uma das principais, para ficar mais claro, ao entrar na faculdade pelo programa em questão, o estudante recebe um financiamento e paga uma parte durante a graduação e a outra apenas após o término dela.

Os valores que são pagos mensalmente, geralmente são baixos e após o término, as parcelas são proporcionais à renda mensal de cada pessoa. Lembrando que o Fies serve para as instituições privadas.

Lembrando que há quem confunda o Fies com outros programas estudantis, como ProUni e Sisu, o ProUni até engloba as universidades privadas, mas o Sisu não, ele é destinado apenas às universidades públicas.

Quais os bancos irão participar da renegociação?

Atualmente, é possível renegociar os débitos com ótimas condições no Banco do Brasil e na Caixa. Para isso, o beneficiário precisará entrar em contato com o banco que realizou o financiamento em questão. Lembrando que várias pessoas podem participar das negociações, não apenas as inadimplentes.

Por exemplo, estudantes que já assinaram o contrato ainda podem efetuar a negociação, caso as novas condições sejam mais vantajosas. Isso é uma excelente solução para quem não quer pagar muitos juros no longo prazo.

Lembrando que a ênfase dos descontos será para quem assinou contratos até o fim do ano de 2017 e está com débitos em atraso até o mês de junho deste ano. Eles terão direito a um parcelamento especial, de modo parecido com as transações tributárias que ocorrem com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda.

Os estudantes estão divididos em 3 categorias

Atualmente, os estudantes estão divididos em 3 grupos, a depender do grupo, as condições serão diferentes, confira:

Os que estão com dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias a contar do dia 30 de junho de 2023, poderão ter direito a:

Desconto de até 100% em relação aos tributos (juros e multas);

Desconto de 12% sobre a dívida pendente para o pagamento à vista;

Parcelamento da dívida em até 150 prestações mensais;

Continuidade das condições do contrato, como garantias e taxas.

Estudantes que estão com dívidas não pagas por mais de 1 ano na data de 30 de junho de 2023, inscritos no CadÚnico:

Desconto de até 99% em relação ao valor da dívida;

Pagamento do valor em até 15 prestações.

Estudantes com dívidas vencidas e não pagas por mais de 1 ano no dia 30 de junho de 2023 e que estão fora do CadÚnico e Auxílio Emergencial:

Desconto de até 77% no valor da dívida;

Pagamento do valor integral em até 15 prestações.

