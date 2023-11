Nubank: truque para aumentar o limite antes da Black Friday; veja como

A Black Friday está chegando e por conta disso, vários brasileiros estão buscando conseguir um limite maior de crédito, para aproveitar ainda mais as ofertas que aparecem no período citado. Pensando nisso, o banco Nubank disponibilizou um simples truque que permite aos clientes, terem um aumento bem grande do valor do cartão de crédito, saiba como.

Confira um truque para aumentar o limite de crédito ainda hoje | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Vale a pena comprar no cartão de crédito ou à vista?

A pergunta em questão é bastante válida, já que no momento de realizar uma compra, é importante saber a forma de pagamento, pois a depender dela, pode haver ou não descontos. Mas a preferência sempre é utilizar o cartão de crédito

A dica é comprar utilizando dinheiro em espécie, somente quando o desconto oferecido pela loja ou pessoa que está vendendo algo seja bom, senão, apenas quem vendeu sairá em vantagem. Pois a maioria dos cartões oferecem benefícios para quem faz compras com eles.

Ou seja, se o valor de um item é R$ 300 no dinheiro ou no cartão, ao comprar no cartão, a pessoa terá ganho pelo menos os benefícios que são concedidos pela bandeira que emitiu o cartão, geralmente, o que é ofertado são milhas aéreas.

Como ter um bom limite de crédito Nubank?

Para obter um limite de crédito Nubank alto, é importante não ter dívidas e ter sempre um histórico de bom pagador. Isso é um dos critérios que os bancos mais olham no momento de conceder ou aumentar o crédito de alguém.

No caso, é preciso ter um histórico de crédito, caso isso não exista (como acontece quando a pessoa completou 18 anos recentemente) a saída é começar a pagar as contas antes da data de vencimento e em hipótese alguma deixar alguma atrasar.

O pior de tudo, é quando a dívida acaba indo parar no Serasa, pois quando isso ocorre, até que o score de crédito fique bom novamente, pode demorar anos.

Truque para ter um limite do Nubank alto antes da Black Friday

Como citado, há alguns truques para ter um limite alto, mas caso eles não funcionem, há uma saída: a função Nu Limite Garantido. Basicamente, o cliente “guarda” um valor em dinheiro e ele acaba virando limite de crédito para o cliente.

Enquanto o cliente não pagar a fatura, o valor ficará “guardado”, mas após o pagamento, ele poderá ser utilizado novamente.

A função está disponível no próprio aplicativo do banco, como informado no início do artigo, é bem mais interessante realizar essa ação do que pagar à vista as compras, exceto, quando há bons descontos.

