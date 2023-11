Dinheiro brasileiro vale mais nestes países; veja a lista

Vai chegando o fim do ano e o sonho de várias pessoas é viajar para algum local bacana, mas às vezes, o orçamento fica apertado e o sonho precisa ser adiado, todavia, há alguns países que permitem que os brasileiros possam viajar mesmo tendo pouco dinheiro, pois nos locais que serão citados, o real vale bem mais em relação a moeda local, saiba que países são esses.

Confira os países onde o real é bastante valorizado

O “poder” da taxa de câmbio

Para saber quantos dólares se consegue comprar com uma determinada quantia de uma moeda local, é preciso observar a taxa de câmbio, isso é chamado de câmbio flutuante, basicamente, é a reserva cambial. De um modo mais prático, é todo o dinheiro em dólar que está guardado em um país.

Portanto, se o governo tiver bastante dólares em “estoque” e a demanda pela moeda for grande, é possível vender os dólares com um preço menor.

Isso é visto quando o Brasil está com a reserva cambial repleta de dólares, quando isso ocorre, o valor do dólar quando comparado com o real também acaba caindo, pois há mais dólares guardados do que a demanda existente.

Países onde o real vale bem mais do que a moeda local

Argentina

O primeiro país que está na lista, deve ser um grande conhecido de todos, trata-se da Argentina, que após uma grande crise que ocorreu no país, o valor da moeda local acabou ficando bastante desvalorizada.

Além disso, precisa de mais moedas locais para comprar algo, quando comparado com outros períodos. A saber, R$ 1 vale 23 pesos argentinos. Por isso, viajar para o país pode ser uma excelente experiência para quem deseja gastar pouco.

Croácia

A Croácia é um país que fica bem próximo da Itália, então, caso a pessoa opte por dar uma passada pelo local, não perderá nada. Já que há uma bela paisagem digna de um filme de cinema.

O país citado não faz parte da zona do euro, então, 0,100 BRL equivale a 01,58 HRK. Portanto, é uma excelente opção também.

Egito

Para quem ama história e deseja conhecer uma nova cultura totalmente diferente, ir ao Egito pode ser uma experiência e tanto. No local há vários museus, pirâmides e o famoso passeio pelo Rio Nilo, tudo isso faz com que a viagem seja algo inesquecível.

Principalmente, pelo fator preço, que é bem em conta. Para se ter noção, R$ 1 equivale a 3 libras egípcias.

Hungria

A viagem para a Hungria é perfeita para quem está procurando um passeio calmo e diferente também. No país, há algo bastante famoso: os banhos termais medicinais.

Então, para quem quer descansar ou aproveitar novas experiências, o país citado é uma excelente opção. Já que R$ 1 equivale a 70 florins húngaros.

Marrocos

Já Marrocos, é conhecido como caldeirão cultural do mundo, pois no país, há a mistura de várias culturas, como a árabe e a europeia. O país é excelente para quem quer viajar no final ou no início do ano.

Já em relação a moeda local, vale bastante a pena adquirir, já que R$ 1 vale 1,8 dirrãs marroquinos.

Tailândia

Já a Tailândia, é praticamente um ponto turístico obrigatório para quem deseja conhecer uma cultura totalmente diferente da que está presente no cotidiano da maioria das pessoas.

Isso tudo por conta das praias que há no local, além da cultura exorbitante. Já em relação a moeda, para cada 0,100 BRL é possível obter 07,26 THB.

