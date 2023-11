500 mil vagas até dezembro: como conseguir um trabalho temporário

Segundo informações fornecidas pela Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), a indústria desponta como protagonista desse movimento no final do ano, contribuindo com 55% das novas contratações. Na sequência, o setor de serviços assume uma fatia significativa, representando 30%, enquanto o comércio representa 15% desta média, com estimativa de abertura de 110 mil novas vagas temporárias para os períodos festivos dos três próximos meses.

Segundo informações fornecidas pela Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), vários setores devem abrir 500 mil vagas temporárias até dezembro deste ano. — Foto: Reprodução

A hora certa para trabalhar

No cenário econômico brasileiro, as projeções apontam para um crescimento significativo de 5% nas contratações temporárias durante o último trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2022.

O dado revela a expectativa da criação de aproximadamente 470 mil vagas até o encerramento de 2023, superando as pouco mais de 450 mil oportunidades geradas no ano anterior. Acompanhe a leitura a seguir e entenda as razões para este aumento.

Setores estratégicos lideram nas contratações temporárias

Segundo informações fornecidas pela Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem) ao g1, a indústria desponta como protagonista desse movimento, contribuindo com 55% das novas contratações.

Na sequência, o setor de serviços assume uma fatia significativa, representando 30%, enquanto o comércio figura com 15%.

O trabalho temporário, baseado em uma legislação específica para atender demandas pontuais, está sujeito a uma série de fatores internos e externos que influenciam diretamente sua ocorrência.

Estabilidade do dólar e relações comerciais com a China explicam crescimento

Marcos de Abreu, presidente da Asserttem, destacou a importância da estabilidade do dólar para impulsionar a produção industrial no último trimestre.

Ele ressaltou também a expectativa de aumento nas importações da China, o que, ao movimentar o setor do agronegócio brasileiro, gera impactos positivos em diversas áreas.

Segundo Abreu, para que as vagas temporárias aconteçam no quarto trimestre, é necessário uma estabilidade maior do dólar para que as indústrias tenham maior ousadia na produção, além da expectativa do aumento das importações da China.

“Quando a China importa commodities do Brasil, ela movimenta todo o setor do agronegócio, que movimenta os demais setores”, explicou Abreu.

Vagas temporárias podem se tornar efetivas

A Asserttem vislumbra a possibilidade de transformar as vagas temporárias em oportunidades de trabalho definitivas. Diante da carência de mão de obra qualificada no mercado de trabalho brasileiro, a presença de profissionais qualificados aumenta as chances de efetivação.

Para Salvador Ohana, presidente em exercício do Sindicato do Comércio Lojista de Belo Horizonte, os candidatos a empregos temporários devem investir em preparação, como cursos, para maximizar suas chances de transição para posições efetivas.

Mais de 110 mil vagas temporárias no comércio para o fim do ano

O setor do comércio já iniciou suas contratações visando atender à demanda crescente no período de fim de ano. A estimativa é que sejam criadas mais de 110 mil vagas temporárias de trabalho, representando o maior número dos últimos dez anos.

A expectativa dos lojistas se dá por conta do aumento das vendas, impulsionado pela elevação da renda com a inserção de mais pessoas no mercado de trabalho. A Confederação Nacional do Comércio projeta a abertura dessas vagas em diferentes regiões do país.

Goiânia se adianta nas contratações com foco na qualidade

Na cidade de Goiânia, as contratações no comércio iniciaram um mês antes do previsto. Esse planejamento antecipado visa selecionar os melhores profissionais para atender à demanda sazonal.

Um shopping local oferece capacitação gratuita aos candidatos, evidenciando a importância de preparar a mão de obra para as oportunidades temporárias.

Edna Mesquita, gerente geral de RH, destaca que, em média, 80% a 90% dos contratados temporariamente permanecem efetivos após o período de dezembro e janeiro.

Histórias de sucesso: de temporário a subgerente

A trajetória de Flávio de Oliveira Barbosa ilustra a possibilidade de ascensão no ambiente de trabalho temporário. Inicialmente contratado como vendedor temporário em 2020, ele alcançou a posição de subgerente três anos depois.

“Acreditar, realizar e vencer. Isso é o que eu tenho a dizer”, comemorou o lojista, ressaltando a importância do empenho e da dedicação na busca pelo sucesso profissional.

*Com informações do g1 e TV Globo.

