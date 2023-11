11 caminhos para ganhar renda extra com o Natal

O Natal, comemorado todo dia 25 de dezembro é, para a maioria das pessoas, a data mais importante do ano. A data é perfeita para a tradicional reunião de familiares, o que acaba criando belas e inesquecíveis lembranças. Além disso, a celebração também é uma data propícia para quem tem um comércio ou para quem procurar obter ganhos extras . Se você busca por essa renda a mais, siga a leitura e conheça 11 maneiras para turbinar seus ganhos natalinos.

Sua renda natalina

O Natal é uma época do ano repleta de oportunidades para os comerciantes, independentemente de sua área de atuação. Alguns produtos temáticos atraem grande demanda apenas nesta época, enquanto outros podem ser adaptados para se tornarem empreendimentos lucrativos durante todo o ano.

Para auxiliar aqueles que buscam ideias para aproveitar o Natal como um momento de expansão dos negócios, apresentamos, na leitura abaixo, 11 alternativas de produtos e serviços que podem inspirar comerciantes e empreendedores.

11 maneiras para ganhar dinheiro no Natal

Comidas típicas

As comidas natalinas ocupam um lugar especial no coração de muitas pessoas durante as festas de fim de ano. No entanto, nem todos têm o tempo ou habilidades para preparar esses pratos, especialmente em grandes quantidades. É aí que entra a oportunidade de oferecer comidas típicas da época, como:

Cestas Natalinas: As cestas natalinas são sempre uma escolha popular para presentear amigos e familiares, além de complementar a ceia de Natal. Itens tradicionais, como rabanadas, cidras, frutas cristalizadas, nozes, castanhas, geleias, farofa, e salpicão são esperados, mas também é possível personalizar cestas para atender a diferentes necessidades alimentares, como vegetarianos, veganos e adeptos de uma alimentação saudável;

Panetone: O panetone é um ícone natalino, recheado de frutas cristalizadas ou chocolate. Nos últimos anos, surgiram versões salgadas para agradar a todos os gostos;

Biscoitos de Natal: Os biscoitos natalinos são uma guloseima adorada, muitas vezes, funcionando tanto como um petisco delicioso quanto como parte da decoração festiva;

Pão de Mel: O pão de mel é apreciado durante todo o ano, mas ganha um toque especial nas festas de Natal, tornando-se um presente sofisticado;

Bolos Temáticos: Bolos temáticos podem se tornar um elemento central da ceia de Natal com a decoração e sabores adequados.

Artesanatos natalinos

A decoração pode ser considerada protagonista nas celebrações natalinas, levando à demanda por itens de mesa posta e objetos decorativos. O artesanato natalino oferece uma oportunidade única para empresas focadas em produção artesanal. Aqui estão algumas ideias:

Enfeites para a árvore: Enfeites de feltro e bolas natalinas são apreciados na montagem da árvore de Natal, uma das tradições mais queridas da temporada;

Enfeites para a casa: Além da árvore, a decoração se estende pela casa, o escritório e espaços de festas, incluindo velas, guirlandas, estrelas, chapéus de Papai Noel, pinhas e folhagens, bengalas, sinos e meias para pendurar na árvore, presépios e bonecos em feltro;

Toalhas de mesa: As toalhas de mesa são peças essenciais nas refeições festivas. Oferecer toalhas personalizadas ou feitas à mão pode atrair consumidores que buscam algo especial para suas celebrações.

Itens para presentear no Natal

Quando se trata de ideias para as compras de Natal, os presentes ocupam um lugar central. Muitos consumidores estão em busca do presente perfeito, seja para amigos, familiares ou até mesmo para si mesmos, e estão dispostos a investir um pouco mais para encontrar o item ideal.

Joias e Bijuterias Artesanais

As joias e bijuterias artesanais são verdadeiras estrelas das compras de Natal. São presentes pessoais que atraem um público disposto a pagar pela qualidade. A gama de opções é vasta, incluindo anéis, pulseiras, colares, pingentes, tornozeleiras e acessórios para cabelo;

Sabonetes Artesanais e Produtos de Perfumaria

Sabonetes artesanais, cremes, perfumes e até velas aromáticas e incensos estão entre os presentes sofisticados muito procurados nesta época do ano;

Roupas de Crochê ou Tricô

As roupas artesanais feitas de crochê ou tricô também fazem sucesso nas compras natalinas. Oferecer esses produtos requer planejamento antecipado.

Como alavancar suas vendas no Natal?

Decoração Natalina



Independentemente de ter uma loja física ou virtual, a decoração é essencial para criar o clima natalino. Se possuir um estabelecimento físico, adicionar elementos como luzes e decorações nas cores tradicionais do Natal, como vermelho, branco, verde e dourado, pode criar um ambiente festivo. Para lojas virtuais, personalizar banners na página inicial e nas categorias pode transmitir o espírito natalino aos clientes;

Produtos Temáticos



Produtos temáticos são uma maneira de se envolver com o Natal sem necessariamente alterar seu mix de produtos. Muitos fornecedores oferecem embalagens natalinas, que podem ser incorporadas ao branding da empresa. Se você vende produtos artesanais, investir em embalagens temáticas pode ser uma alternativa atrativa para presentear durante as festas;

Distribuição de Cupons de Desconto



Durante as compras de fim de ano, muitos consumidores buscam por descontos e ofertas especiais. Oferecer cupons de desconto pode ser um diferencial atraente para atrair clientes. Além disso, é uma excelente forma de recompensar a fidelidade dos clientes regulares, demonstrando cuidado e valorização durante o espírito natalino;

Atendimento de Excelência



O Natal é um período em que as empresas frequentemente experimentam um aumento nas vendas, atraindo novos clientes. É uma oportunidade única para causar uma primeira impressão positiva. Uma experiência de compra memorável pode incentivar os clientes a retornarem à loja ao longo de todo o ano;

Variedade nas Opções de Pagamento



Durante o Natal, os consumidores realizam muitas compras e buscam as melhores condições de pagamento. Oferecer opções vantajosas é crucial para manter a competitividade. Os métodos de pagamento mais populares incluem cartões de crédito, boletos e formas de pagamento em débito, como o PIX e transferência bancária.

