Guia para ativar o modo Natal do WhatsApp; comece já

O WhatsApp é um dos mensageiros mais utilizados em todo o mundo, então, é comum que ao chegar perto de datas comemorativas, os usuários transformem a interface para entrar no clima do momento, agora, é no clima natalino. Confira o passo a passo para deixar o celular desta maneira e já começar a sentir toda emoção do natal ao enviar uma mensagem.

Saiba como ativar o modo natal no WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona a personalização?

Basicamente, é possível que o usuário personalize várias partes do mensageiro, como chats, conversas em grupos e avatares, com o tema natalino. Para usá-lo diariamente no envio de suas mensagens. Para isso, há algumas opções que os usuários podem optar:

Utilizar adesivos de natal;

Utilizar papel de parede vermelho ou verde, além de decorado com imagens do papai noel;

Use uma foto de perfil com um avatar verde;

Mudar o ícone do WhatsApp e colocá-lo com um chapéu de natal.

Algumas das alterações não necessitam de programas de terceiros, já outras, necessitam. Portanto, escolha quais alterações quer fazer e confira o passo a passo para implementá-las.

Mudando o ícone do WhatsApp

O primeiro passo é pesquisar na loja de aplicativos por Nova Launcher;

Efetue o download e instale o aplicativo;

Ao terminar a instalação, abra o aplicativo, várias opções básicas irão aparecer, escolha “criar um novo design;

Posteriormente, abra seu navegador e baixe o ícone “logotipo de natal do WhatsApp”;

Agora, após feito isso, há a parte 2:

Dentro do WhatsApp, toque em seu ícone e pressione por alguns segundos;

Uma janela irá abrir e clique em “editar”;

Escolha o nome do aplicativo (pode manter o mesmo) e após isso, uma imagem para o ícone;

Basta escolher a do WhatsApp com chapéu de natal e salvar.

Agora, sempre que o usuário for entrar no aplicativo, irá visualizar a nova atualização do ícone.

Realizando as demais personalizações

Para adicionar os adesivos natalinos, é bem fácil, basta ir até a aba onde há os sticker do WhatsApp, feito isso, pressione o ícone de (+) e aparecerá vários novos pacotes, basta escolher os natalinos.

Para colocar o papel de parede natalino, o primeiro passo é baixar uma imagem do gênero, mas caso queira uma cor, é até mais fácil. Basta ir em “chats” e após isso em “fundo de tela”, escolher agora a cor que deseja ou a foto.

Por fim, para utilizar a foto de perfil como um avatar verde, para isso, o primeiro passo é criar um avatar no aplicativo e por fim, escolher sua cor e após isso, torná-lo sua foto de perfil.

