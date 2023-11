Pen drive é útil, mas é preciso ter cuidado se for usá-lo assim

O uso do pen drive é envolto em muita praticidade. Compactos, de utilização descomplicada e com capacidade surpreendente de armazenamento de informações, eles nos permitem transportar nossos documentos mais relevantes no bolso, disponíveis para uso em qualquer computador com um gesto simples.

A portabilidade e facilidade de uso consolidaram estes dispositivos como a ferramenta padrão para muitos de nós, quando se trata de guardar dados importantes. No entanto, existem motivos para evitar seu uso. A seguir, entenda os motivos para utilizar pen drive com cautela:

Pen drive: entenda o motivo para evitar o armazenamento de dados essenciais nestes dispositivos/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Pen drive: cuidado no uso é essencial

No entanto, existem preocupações fundamentais associadas a esse hábito comum que, com frequência, passam despercebidas. Será que hoje em dia, é uma decisão sensata confiar seus dados mais valiosos a esses dispositivos? Aqui estão 3 razões para repensar esta prática!

Motivos para não utilizar pen drive no armazenamento de informações importantes ou sigilosas, como documentos e dados bancários. Confira a seguir:

Risco de perda de dados:

Pen drives, por sua natureza portátil, estão mais suscetíveis a perdas e danos. A perda ou danificação do dispositivo pode resultar na perda total de todos os dados contidos nele.



Risco de malware:

Pen drives podem ser infectados por malware, ou vírus, o que pode resultar no roubo de informações, como senhas de e-emails e de dados bancários. Estes vírus também podem oferecer danos ao computador, que tem sua durabilidade sensivelmente comprometida. Ao conectar um o dispositivo a um computador infectado, há o risco de infectar também a sua máquina com este malware.

Risco de violação de privacidade:

O armazenamento de arquivos confidenciais em pen drives implica no risco de vazamento destes dados. Em caso de perda ou roubo do dispositivo, informações sensíveis podem cair em mãos erradas. Todo cuidado é pouco quando a questão é segurança

Aqui estão algumas dicas para proteger seus dados caso opte por continuar utilizando pen drives:

Realize backups regularmente:

Faça cópias de segurança de seus arquivos importantes em um local seguro, como um disco rígido externo ou um serviço de armazenamento em nuvem. Isto vai garantir a proteção de seus dados em caso de perda ou danificação do pen drive.

Utilize software antivírus:

Instale um software antivírus em seu computador e utilize-o para verificar o pen drive antes de usá-lo. Isso ajudará a proteger o seu computador contra ameaças de vírus, evitando danificar tanto os arquivos como o próprio computador.

Criptografe seus arquivos:

Considere a possibilidade de utilizar software de criptografia para proteger seus documentos confidenciais, dificultando o acesso não autorizado a estes arquivos confidenciais, em caso de perda ou roubo do dispositivo.

Armazenamento em nuvem: forma mais segura de salvar dados

Atualmente, uma forma segura de guardar arquivos confidenciais é fazer uso do armazenamento em nuvem. Sem a necessidade de transportar nenhum tipo de dispositivo, é possível fazer back-up do conteúdo diretamente do celular ou computador para a nuvem, como o Google Drive.

Neste caso, você pode utilizar a mesma senha do seu Gmail para fazer o armazenamento de arquivos, que podem ser organizados em pastas, com cores e destaques.

E se você é daquelas pessoas que possuem muitos arquivos digitais, ainda é possível comprar mais espaço na nuvem, sem risco de perder nenhum dispositivo ou infectar o computador com vírus.

