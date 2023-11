Repasse “PIX” de R$ 3 mil do governo; quem pode receber?

Batizado de Pix Municipal, um auxílio está sendo direcionado pelo governo do estado de uma região do Sul do país, com valores que podem chegar a R$ 3 mil para os beneficiários. Critérios de renda mínima não são considerados no processo de seleção dos beneficiários, tornando assim possível uma ajuda mais ampla e inclusiva. Continue a leitura a seguir e entenda mais detalhes sobre quem tem direito a receber.

Dinheiro bem-vindo

Na cidade de Muçum, no Rio Grande do Sul, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) está realizando a distribuição do Pix Municipal, um auxílio governamental destinado a apoiar os cidadãos afetados pelas enchentes que assolaram a região.

Esse programa beneficia uma ampla gama de brasileiros, desde instituições da indústria até famílias que enfrentaram os impactos dessas tragédias naturais.

Critérios de renda mínima não são considerados no processo de seleção dos beneficiários, tornando assim possível uma ajuda mais ampla e inclusiva.

Continue a leitura a seguir para saber mais informações sobre quem está habilitado a receber o Pix Municipal no valor de R$ 3 mil.

Quem será beneficiado com o Pix de R$ 3 mil do governo?

No primeiro grupo de contemplados, encontramos uma diversidade de beneficiários, incluindo empresas, indústrias, entidades, igrejas, condomínios, autônomos e pessoas que não se enquadram em programas de auxílio governamental de esfera estadual e federal.

É importante destacar que 30% do montante total arrecadado será direcionado a empresas e indústrias, reconhecendo a relevância delas na manutenção dos empregos e no fortalecimento da economia local.

Microempreendedores Individuais (MEIs) também têm direito a esse auxílio

No segundo grupo, que começou a receber o benefício em 1° de novembro, estão os Microempreendedores Individuais (MEIs) e autônomos devidamente registrados no município.

Eles receberão um Pix de R$ 300, que se soma ao auxílio recebido por meio da campanha SOS Rio Grande do Sul, iniciativa do governo estadual. Além disso, esse grupo engloba famílias que já recebem auxílios de natureza assistencial do governo e serão beneficiadas com um vale-compras de R$ 300.

A seleção desse segmento se baseia no fato de que essas famílias já são assistidas, o que permite que outros cidadãos, que não estão inseridos em nenhum outro programa, também participem dessa rede de solidariedade e tenham acesso a 5% do valor total arrecadado.

No que diz respeito aos 65% restantes do valor arrecadado, eles serão destinados às demais pessoas afetadas pela tragédia. Esse grupo abrange indivíduos que não recebem auxílios de programas sociais, independentemente de sua renda familiar.

Isso ocorre porque aproximadamente 80% do território de Muçum foi severamente impactado pelas intensas tempestades que varreram a região.

Desastres climáticos afetam diferentes partes do Brasil

Essas assistências financeiras estão sendo concedidas em resposta a desastres naturais, não se restringindo apenas ao Rio Grande do Sul, e outros estados, como Santa Catarina e Amazonas, que também estão adotando medidas semelhantes de apoio financeiro à população.

A região catarinense foi fortemente atingida por tempestades que resultaram na destruição de edifícios, estabelecimentos comerciais e residências. Enquanto isso, os amazonenses enfrentam uma estiagem histórica que prejudica a agricultura e o agronegócio local.

Essas iniciativas demonstram o compromisso das autoridades em amparar as comunidades afetadas por desastres naturais, garantindo que a ajuda chegue a quem mais necessita, promovendo a reconstrução e o apoio econômico necessário para a recuperação das regiões atingidas.

