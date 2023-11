Profissões que pagarão bem e vão bombar em 2024, segundo pesquisa

Após pesquisa aplicada pela Robert Half no segundo semestre de 2023, com a participação de 500 executivos brasileiros e 1.500 profissionais qualificados, foi divulgado nesta terça-feira (7), o Guia Salarial 2024 com informações importantes sobre remuneração e tendências de recrutamento para o próximo ano em oito áreas de atuação. Continue lendo a seguir e saiba quais profissões são consideradas as mais lucrativas.

Pesquisa divulgada recentemente aponta as oito profissões mais lucrativas para o próximo ano. — Foto: Reprodução / Freepik

Profissões lucrativas

O Guia Salarial da recrutadora Robert Half, divulgado nesta terça-feira (7), apresenta informações importantes sobre remuneração e tendências de recrutamento para o próximo ano em oito áreas de atuação.

O Guia 2024 se baseia em dados obtidos por meio de uma pesquisa aplicada pela Robert Half no segundo semestre de 2023, com a participação de 500 executivos brasileiros e 1.500 profissionais qualificados.

Prossiga a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre as áreas mais promissoras para o próximo ano, no Brasil.

Leia mais: Dados revelam 15 profissões que causam depressão

As 8 profissões mais lucrativas em 2024

A seguir, examinamos os segmentos que se destacam nas contratações em cada setor, os profissionais mais requisitados e desafiadores de se encontrar, bem como as habilidades técnicas, comportamentais e certificações exigidas.

Engenharia

Segmentos que lideram as contratações: agronegócio, farmacêutica, varejo, mineração e energia;



agronegócio, farmacêutica, varejo, mineração e energia; Profissionais mais procurados: gerente de Supply Chain, gerente de projetos, gerente de produção e especialista de ESG;



gerente de Supply Chain, gerente de projetos, gerente de produção e especialista de ESG; Profissionais mais difíceis de encontrar: especialista de ESG, gerente de projetos para mineração, comprador do segmento de energia renovável e engenheiro de automação para a indústria;



especialista de ESG, gerente de projetos para mineração, comprador do segmento de energia renovável e engenheiro de automação para a indústria; Habilidades técnicas: idioma, SGI – Sistema de Gestão Integrada, inovação, MS-Project e habilidades tecnológicas;



idioma, SGI – Sistema de Gestão Integrada, inovação, MS-Project e habilidades tecnológicas; Certificações mais exigidas: ferramentas de projetos, ESG, tecnologia para análise de dados, lean manufacturing e ERPs;



ferramentas de projetos, ESG, tecnologia para análise de dados, lean manufacturing e ERPs; Habilidades comportamentais: flexibilidade, adaptabilidade, comunicação, perfil analítico e autonomia.

Finanças e Contabilidade

Segmentos que lideram as contratações: saúde, agronegócio, varejo, indústria B2B e infraestrutura;



saúde, agronegócio, varejo, indústria B2B e infraestrutura; Profissionais mais procurados: planejamento financeiro, controller, tesouraria/financeiro, contábil/fiscal e relações com investidores;



planejamento financeiro, controller, tesouraria/financeiro, contábil/fiscal e relações com investidores; Profissionais mais difíceis de encontrar: contábil com inglês, fiscal/tributário com inglês e planejamento financeiro com início de carreira na contabilidade;



contábil com inglês, fiscal/tributário com inglês e planejamento financeiro com início de carreira na contabilidade; Habilidades técnicas: inglês, automatização de processos, Excel e BI, ERP de mercado e estudos financeiros/viabilidade/modelagem financeira;



inglês, automatização de processos, Excel e BI, ERP de mercado e estudos financeiros/viabilidade/modelagem financeira; Certificação mais exigida: CRC ativo;



CRC ativo; Habilidades comportamentais: escuta ativa, adaptabilidade, dinamismo, resiliência e relacionamento interpessoal.

Jurídico

Segmentos que lideram as contratações: escritórios boutiques e de médio porte full services, bancos, agronegócio, tecnologia e saúde;



escritórios boutiques e de médio porte full services, bancos, agronegócio, tecnologia e saúde; Profissionais mais procurados: empresarial/m&a, contratos em geral, tributário (consultivo e contencioso)/reforma tributária e advogado generalista corporativo com foco em contratos e compliance;



empresarial/m&a, contratos em geral, tributário (consultivo e contencioso)/reforma tributária e advogado generalista corporativo com foco em contratos e compliance; Profissionais mais difíceis de encontrar: project finance/banking, life sciences, terceiro setor/ESG, mercado de capitais e infraestrutura/regulatório/administrativo;



project finance/banking, life sciences, terceiro setor/ESG, mercado de capitais e infraestrutura/regulatório/administrativo; Habilidades técnicas: inglês fluente (empresas e escritórios), profundidade técnica e capacitação contínua (escritórios), conhecimento do setor/mercado (empresas), perfil comercial e/ou empreendedor (escritórios) e gestão de pessoas (empresas e escritórios);



inglês fluente (empresas e escritórios), profundidade técnica e capacitação contínua (escritórios), conhecimento do setor/mercado (empresas), perfil comercial e/ou empreendedor (escritórios) e gestão de pessoas (empresas e escritórios); Certificações mais exigidas: mestrado, doutorado, especialização, LLM ou MBA, certificado de idioma avançado/fluente, peças, pareceres ou cases jurídicos relevantes, certificados de tecnologia, sistemas e ferramentas jurídicas e certificados contábeis/financeiros;



mestrado, doutorado, especialização, LLM ou MBA, certificado de idioma avançado/fluente, peças, pareceres ou cases jurídicos relevantes, certificados de tecnologia, sistemas e ferramentas jurídicas e certificados contábeis/financeiros; Habilidades comportamentais: resiliência (empresas e escritórios), autogestão (empresas e escritórios), flexibilidade e adaptabilidade (empresas e escritórios), perfil comercial, negocial e/ou empreendedor (escritórios) e relacionamento interpessoal (empresas).

Mercado financeiro

Segmentos que lideram as contratações: bancos de investimentos, meios de pagamentos, fintechs, fundos de private equity e assets;



bancos de investimentos, meios de pagamentos, fintechs, fundos de private equity e assets; Profissionais mais procurados: analista/especialista/diretor de crédito, analista/especialista/gerente contábil, RM private, especialista/gerente/diretor de compliance/controles internos e analista/associate de m&a;



analista/especialista/diretor de crédito, analista/especialista/gerente contábil, RM private, especialista/gerente/diretor de compliance/controles internos e analista/associate de m&a; Profissionais mais difíceis de encontrar: crédito corporate, ESG, contabilidade, private banking e digital innovation;



crédito corporate, ESG, contabilidade, private banking e digital innovation; Habilidades técnicas: inglês fluente, conhecimento em analytics/dados, conhecimento em produtos de investimentos locais e internacionais, conhecimento de normas regulatórias atuais e conhecimento setorial para análise de mercado;



inglês fluente, conhecimento em analytics/dados, conhecimento em produtos de investimentos locais e internacionais, conhecimento de normas regulatórias atuais e conhecimento setorial para análise de mercado; Certificações mais exigidas: CFP, CFA, ANCORD, CGA e ACAMS/PQO;



CFP, CFA, ANCORD, CGA e ACAMS/PQO; Habilidades comportamentais: perfil empreendedor, foco na entrega de resultados, visão e planejamento estratégico, engajamento com novas tecnologias e gestão facilitadora.

Recursos Humanos

Segmentos que lideram as contratações: saúde, bens de consumo, varejo, indústria B2B e infraestrutura;



saúde, bens de consumo, varejo, indústria B2B e infraestrutura; Profissionais mais procurados: generalista, business partner, administração de pessoal/payroll, atração e seleção, remuneração;



generalista, business partner, administração de pessoal/payroll, atração e seleção, remuneração; Profissionais mais difíceis de encontrar: administração de pessoal/payroll com inglês, remuneração com inglês e analista generalista com inglês;



administração de pessoal/payroll com inglês, remuneração com inglês e analista generalista com inglês; Habilidades técnicas : idiomas, desenvolvimento de liderança, D&I, ESG e estratégia de remuneração;



: idiomas, desenvolvimento de liderança, D&I, ESG e estratégia de remuneração; Certificações mais exigidas: CFP, CFA, ANCORD, CGA e ACAMS/PQO;



CFP, CFA, ANCORD, CGA e ACAMS/PQO; Habilidades comportamentais: relacionamento interpessoal, visão de negócios, adaptabilidade, hands on e inteligência emocional.

Seguros

S egmentos que lideram as contratações: seguradoras de grandes riscos, operadoras de saúde, resseguradoras, corretoras e insurtechs;



seguradoras de grandes riscos, operadoras de saúde, resseguradoras, corretoras e insurtechs; Profissionais mais procurados: analista/gerente de finanças, analista/gerente de crédito, analista/gerente de subscrição e executivo de contas/gerente comercial;



analista/gerente de finanças, analista/gerente de crédito, analista/gerente de subscrição e executivo de contas/gerente comercial; P rofissionais mais difíceis de encontrar: atuarial, subscrição, crédito e riscos, contabilidade;



atuarial, subscrição, crédito e riscos, contabilidade; Habilidades técnicas: inglês fluente, conhecimento em analytics/dados, conhecimento de normas regulatórias atuais, conhecimento de produtos digitais de seguros e conhecimento em cibersegurança;



inglês fluente, conhecimento em analytics/dados, conhecimento de normas regulatórias atuais, conhecimento de produtos digitais de seguros e conhecimento em cibersegurança; Certificações mais exigidas: MIBA, Chartered Property Casualty Underwriter (CPCU), Certified Risk Manager (CRM) e SUSEP;



MIBA, Chartered Property Casualty Underwriter (CPCU), Certified Risk Manager (CRM) e SUSEP; Habilidades comportamentais: visão e planejamento estratégico, engajamento com novas tecnologias, comunicação assertiva, adaptabilidade e senso de dono.

Tecnologia

Segmentos que lideram as contratações: banco/seguradoras/fintechs, indústria, agronegócio, saúde e educação;



banco/seguradoras/fintechs, indústria, agronegócio, saúde e educação; Profissionais mais procurados: consultor ERP, engenheiro de dados, analista de segurança da informação, desenvolvedor RPA/automação e gerente de TI;



consultor ERP, engenheiro de dados, analista de segurança da informação, desenvolvedor RPA/automação e gerente de TI; Profissionais mais difíceis de encontrar: ERP, dados, segurança da informação, inteligência artificial e cloud;



ERP, dados, segurança da informação, inteligência artificial e cloud; Habilidades técnicas: ERP, cloud, Python, Salesforce e banco de dados;



ERP, cloud, Python, Salesforce e banco de dados; Certificações mais exigidas: Infraestrutura: COBIT, CCPV; Redes: CCNA, CCNP, ITIL, CISCO; Cloud: Azure, AWS, GoogleCloud; Segurança da informação: CEH, CISSP, ISO27001, CompTIA Security+ e certificações Salesforce;



Infraestrutura: COBIT, CCPV; Redes: CCNA, CCNP, ITIL, CISCO; Cloud: Azure, AWS, GoogleCloud; Segurança da informação: CEH, CISSP, ISO27001, CompTIA Security+ e certificações Salesforce; Habilidades comportamentais: capacidade de ensinar, flexibilidade, resiliência, trabalho em equipe e liderança.

Vendas e marketing

Segmentos que lideram as contratações: agronegócio, farmacêutico, varejo, tecnologia e energia;



agronegócio, farmacêutico, varejo, tecnologia e energia; Profissionais mais procurados: especialista em business intelligence, gerente comercial, especialista em vendas técnicas, analista de marketing e analista de CRM;



especialista em business intelligence, gerente comercial, especialista em vendas técnicas, analista de marketing e analista de CRM; Profissionais mais difíceis de encontrar: especialista em business intelligence, especialista em transformação digital e analista de marketing digital;



especialista em business intelligence, especialista em transformação digital e analista de marketing digital; H abilidades técnicas: idiomas, funil de vendas, Power BI, estratégia de negócios e novos negócios;



idiomas, funil de vendas, Power BI, estratégia de negócios e novos negócios; Certificações mais exigidas: Power BI, CRM, Google Ads, SEO e Inbound Marketing;



Power BI, CRM, Google Ads, SEO e Inbound Marketing; Habilidades comportamentais: adaptabilidade, comunicação, perfil analítico, autonomia e flexibilidade.

Leia também: Tem mais vaga do que gente: 10 profissões para arriscar