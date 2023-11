Não é de hoje que os usuários estão tendo acesso aos primeiros sinais da Inteligência Artificial no cotidiano. Seja uma televisão, videogame ou computador — é possível verificar o uso da I.A se expandindo de maneira muito acelerada. Agora é possível verificar essas ações diretamente pelo WhatsApp; quem nunca precisou transcrever um áudio para texto? Agora é possível fazer isso em segundos com o uso da LuzIA. Veja todos os detalhes abaixo.

Áudio em texto; descubra como transformar no WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Esta plataforma converte áudio em texto

Trata-se de uma assistente virtual. Que irá facilitar a vida dos usuários do WhatsApp que precisam de uma mãozinha extra no cotidiano. Funciona de semelhante modo ao ChatGPT — de maneira conjunta. Desde o seu lançamento no mês de julho tem conquistado os corações.

Não é somente uma IA, ela é capaz de sugerir filmes com base nos gostos pessoas, receitas, séries, auxiliar no planejamento de viagens e passeios — e principalmente: transcrever áudios. Todas essas opções estão disponíveis aos usuários através de um simples chat no WhatsApp.

É possível transcrever áudios de até 10 minutos. Tudo pelo WhatsApp. Haja vista que o recurso é muito útil para os usuários por um motivo: os brasileiros adoram enviar áudios, mas nem sempre é possível escutá-los a qualquer momento.

Quando isso ocorrer — basta enviar o áudio para a LuzIA e ela em questão de segundos irá realizar esse trabalho. Portanto, em pouco tempo tornou-se uma ferramenta indispensável para os brasileiros.

As funcionalidades estão disponíveis para Android e iOS e podem ser usadas por qualquer usuário com acesso à internet e conta no WhatsApp.

Passo a passo de como transformar áudio em texto

O passo a passo é bem simples. Deve ser feito com cautela para evitar possíveis erros. Entretanto, todo procedimento pode ser feito apenas com o uso do dispositivo celular.

Entre no WhatsApp e adicione o número: “(11) 97255-3036”. Este número é da LuzIA;

Logo após salvar o contato, inicie uma nova conversa com a assistente virtual;

Envie uma mensagem qualquer para começar as primeiras interações com a IA;

Para transcrever o áudio, basta encaminhar para o Chat a mensagem que deseja transcrever;

Não precisa mandar qualquer comando, é automático;

Pronto.

Portanto — agora basta aguardar o período e o áudio será transformado em texto em questão de segundos. Esta ferramenta pode ser usada para diversos fins — desde acessibilidade quanto praticidade aos usuários.

Por enquanto a ferramenta é gratuita, não se sabe ao certo os planos futuros da empresa. Entretanto, tudo indica que posteriormente será criado um aplicativo próprio da mesma.

