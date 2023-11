Signos que podem ganhar na loteria em novembro; previsões favoráveis

Você está precisando saber as previsões do seu signo para o campo financeiro? O mês de novembro traz uma mistura de boas e más notícias astrológicas.

Saturno retoma seu movimento direto, acelerando nossas vidas e tornando os atrasos menos frequentes, enquanto Vênus adentra o signo de Libra, ampliando suas influências positivas no amor e nas finanças.

E neste contexto dos astros, alguns signos serão especialmente favorecidos no campo financeiro. Alguns podem, até mesmo, aproveitar o bom momento para apostar na loteria. A seguir, continue lendo para saber o que o zodíaco revela para a área financeira.

Veja as previsões destes signos no campo financeiro:

Áries:

Desde maio, com a chegada de Júpiter em Touro, os arianos e arianas sentem que novas oportunidades de ganhos começaram a surgir. Embora possam enfrentar alguns obstáculos, o dinheiro fluirá com mais facilidade.

Touro:

Mesmo enfrentando desafios trazidos por Urano e eclipses, taurinos e taurinas desfrutam de uma fase de proteção que se estenderá até o início de junho do próximo ano. Embora Júpiter esteja retrógrado e possa haver atrasos, o dinheiro ainda faz parte de suas conquistas.

Virgem:

A entrada de Vênus em Libra, em 08 de novembro, traz oportunidades financeiras para os virginianos e virginianas. Aumentos salariais, novas fontes de renda, projetos ou empreendimentos prometem tornar a entrada de dinheiro mais fácil até dezembro.

Libra:

Com Vênus, seu regente, em seu próprio signo, os librianos e librianas podem aproveitar plenamente os benefícios do planeta do amor e das finanças. As portas da prosperidade se abrem, e o dinheiro flui em sua direção.

Peixes:

Mesmo com Saturno em seu signo, os piscianos podem contar com a sorte. Saturno retoma seu movimento direto e Vênus, o planeta das finanças, traz boas energias para investimentos e empreendimentos. Além disso, pode haver a chegada de um investidor para projetos pessoais.

Simpatias para atrair prosperidade e abundância financeira:

É possível atrair prosperidade financeira para sua vida por meio de práticas simples. A seguir, apresentamos algumas simpatias para conquistar abundância financeira.

Para afastar o azar

Adquira dois ramos de pinhão-roxo, una-os formando uma cruz com uma fita branca e enterre-os no jardim ou em um vaso localizado fora de sua casa. Em seguida, realize uma defumação no interior da residência, utilizando um defumador contendo sete variedades de ervas. Antes de sair de casa, faça o sinal da cruz e leve consigo três dentes de alho, descartando-os somente quando estiverem completamente secos.

Para atrair prosperidade financeira

Prepare uma mistura da seguinte maneira: em uma panela, coloque três folhas de louro, sete cravos-da-índia, um punhado de noz-moscada e um pedaço de canela em pau. Despeje um litro de água filtrada sobre esses ingredientes e leve ao fogo por três minutos. Após esfriar um pouco, adicione uma colher de chá de mel e misture bem. Coe a mistura, acrescente um pouco mais de água e derrame o líquido sobre seu corpo após o banho habitual. Durante o processo, concentre-se em seus desejos. Os resíduos desse ritual podem ser depositados em um vaso ou enterrados em um jardim florido.

Para conquistar um emprego

Se você busca sucesso na área profissional ou está em busca de uma nova oportunidade de trabalho, especialmente se estiver desempregado, siga este procedimento: adquira três ramos de arruda e três moedas antigas. Dirija-se a uma igreja, participe de uma missa completa e, em seguida, coloque esses objetos no altar de um santo ao qual você seja devoto, pedindo auxílio para encontrar emprego.

Para atrair energias positivas

Pegue uma maçã vermelha, corte-a ao meio e retire o miolo das duas metades. Escreva as palavras “paz,” “harmonia” e “felicidade” em letras maiúsculas em um pedaço de papel e coloque-o em uma das metades da fruta. Preencha a outra metade com mel, una as duas partes e amarre-as com uma fita branca enquanto recita um Pai-Nosso. Deixe a maçã em um jardim florido.

