É muito comum os usuários de dispositivos móveis passarem horas e horas mexendo no celular antes de dormir. Entretanto, especialistas afirmam que o uso do aparelho celular antes de dormir pode acabar desregularizando a produção de insulina no sangue. Veja abaixo todos os detalhes.

Estudo revela que usar celular na cama aumenta açúcar no sangue; e agora | Foto de the blowup na Unsplash

Celular: o grande vilão do sono

Além do celular ser um grande vilão do sono, um estudo publicado pela Universidade Estadual de Ohio — Estados Unidos, constatou que o uso do celular antes de dormir pode resultar em sérios problemas de saúde.

Portanto, além de prejudicar o sono — acaba desregularizando outros pontos do corpo humano. Dentre eles — a produção de insulina no sangue. Isso porque a luz emitida pelas telas acaba atuando como um desregularizador do sistema endócrino.

Logo — como está atuando diretamente no sistema endócrino há uma redução direta da produção de insulina, que atua no controle dos níveis de açúcar no sangue. Por mais que isso pareça algo atípico, acontece com muita frequência na vida dos usuários. O limite teto de lux de luz durante a noite para boas horas de sono é de apenas 5.

Portanto, o estudo concluiu que a exposição à luz das telas acaba sendo muito prejudicial ao usuário. Principalmente se for até 1 hora antes de dormir.

Para se ter ideia, o uso de um Tablet ou Tv — a um metro de distância do rosto acaba emitindo mais que 5 lux de luz. Logo — é importante verificar estes detalhes.

Como evitar ao máximo os danos causados pelo celular?

Os pesquisadores apontam que existem muitos malefícios acerca do uso do celular antes de dormir. Principalmente tão próximo ao rosto. Sendo necessário o uso do óculos de bloqueio de luz azul, que é vendido na internet.

Logo, o uso de acessório de terceiros pode acabar ajudando na redução dos problemas oriundos da luz da tela no rosto dos usuários.

Entretanto, veja algumas dicas práticas para amenizar ainda mais.

Tempo de uso: caso não seja possível ficar sem o celular antes de dormir, use pelo menor tempo possível.

Controle: tenha controle acerca do tempo de uso do celular. Caso não seja obrigatório o uso do celular por questões de trabalho ou semelhantes — é recomendado evitar ao máximo este uso.

Óculos de proteção: durante a noite tente optar pelo uso de óculos especiais que protegem a visão contra a luz solar.

Portanto — é recomendado seguir estes passos acima. Caso contrário, o organismo poderá sofrer uma série de problemas. Não somente referentes ao sono — como desajustando o sistema endócrino.

