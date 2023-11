Não é de hoje que o pão é visto como um dos grandes inimigos das dietas. Entretanto, em uma recente pesquisa divulgada pela revista Plants Foods For Human Nutrition — esta afirmação se tornou menos verdadeira. Veja abaixo todos os detalhes da pesquisa e descubra se realmente o pão pode auxiliar no emagrecimento.

Não era inimigo Agora o pão ajuda a perder barriga, diz estudo | Foto de Charles Chen na Unsplash

Comer pão emagrece?

Não exatamente. Trata-se de uma pesquisa realizada com 50 voluntários. Todos são japoneses e eles foram submetidos a uma dieta rígida a base de pão de trigo refinado ou integral. O intuito deste estudo era verificar a ação direta do consumo do pão no emagrecimento. Os resultados impressionaram a todos — até mesmo aos cientistas.

Isso porque a pesquisa concluiu que o consumo do pão pode acarretar em uma redução significativa da gordura na barriga — logo, os níveis de gordura na região são reduzidos.

Este estudo foi realizado de maneira bem objetivo — na qual o intuito realmente era este: verificar a relação do consumo do pão e o emagrecimento. Então, foram coletadas amostras de sangue dos voluntários.

Posteriormente fora realizado uma tomografia a cada seis semanas, a fim de monitorar o estado do organismo de cada participante. Logo — o resultado acabou surpreendendo a todos.

As pessoas que consumiram o pão de trigo integral — verificaram seus níveis de gordura visceral sendo reduzidos. Em contrapartida, os participantes que optaram pelo consumo do pão refinado: não tiveram nenhuma mudança significativa.

Logo, o pão consumido é produzido apenas de trigo. Sem outros adicionais maléficos. Bem como a inserção de insumos calóricos para melhorar cor ou sabor. Não sendo assim qualquer pão que deve ser consumido sob o intuito de perder a barriga.

Leia mais: Data definida para receber o novo salário-mínimo 2024

O que se esperar desta pesquisa?

Portanto, é uma maneira de concluir que nem tudo que se diz mal, é realmente mal para o organismo. O pão passou anos e anos sendo o grande vilão de uma dieta equilibrada.

Logo — o consumo do pão de trigo acabou sendo um aliado na redução da gordura visceral. Que é popularmente conhecida como a gordura da barriga. Trata-se da gordura que encobre ao redor do fígado, pâncreas e demais órgãos.

Essa gordura acumulada acaba gerando uma série de problemas para a saúde. E é ocasionada em razão de uma dieta desequilibrada e a prática do sedentarismo. Portanto, é importante não se atentar somente aos resultados da pesquisa, mas manter uma vida saudável para melhores resultados.

Ademais — é importante ressaltar que toda alimentação sob intuito de emagrecer deve ser avaliada por um nutricionista. Caso contrário, é possível que haja possíveis problemas de saúde relacionados à condição.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: Este exercício pode fazer milagres na sua vida; confira