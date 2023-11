Quem pode receber o benefício de R$ 2.640 liberados aos brasileiros

O governo federal está disponibilizando recursos de apoio a brasileiros no valor de R$ 697 milhões para combater a crise hídrica na região Norte do país. Continue a leitura, logo abaixo, e descubra quais cidades brasileiras vão distribuir esse benefício e para qual público em situação de vulnerabilidade econômica o valor já está disponível.

Saiba quais cidades brasileiras vão distribuir esse benefício e para qual público em situação de vulnerabilidade econômica o valor já está disponível. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefício em boa hora

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmou uma Medida Provisória destinando um auxílio de R$ 2.640 aos trabalhadores que enfrentam desafios devido à escassez de chuvas.

Trata-se de uma iniciativa de inestimável importância para socorrer financeiramente os pescadores artesanais da região diante da seca no Norte do Brasil. Siga a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre a iniciativa do governo federal.

Leia mais: Alô, trabalhador! Você tem direito a 18 benefícios e não sabia

Seguro Defeso disponibiliza auxílio para quatro estados do Norte

Portanto, o auxílio será concedido em parcela única aos pescadores que são beneficiários do Seguro Defeso e que estão registrados em municípios em situação de emergência de quatro estados do Norte: Amazonas, Amapá, Acre e Pará.

Quem são os beneficiários do auxílio de R$ 2.640?

Os pescadores artesanais que atendem aos critérios estabelecidos na Medida Provisória terão direito a esse benefício. A relação dos trabalhadores aptos a receber o auxílio será elaborada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O Ministério da Previdência Social será a fonte de financiamento para esse auxílio. Abaixo, enumeramos os municípios contemplados pela Medida Provisória:

Confira, logo abaixo, a lista de municípios contemplados pela Medida Provisória:

Acre:

Rio Branco

Sena Madureira

Brasiléia

Tarauacá

Cruzeiro do Sul

Mâncio Lima

Porto Acre

Bujari

Xapuri

Assis Brasil

Plácido de Castro

Senador Guiomard

Jordão

Manoel Urbano

Feijó

Santa Rosa do Purus

Epitaciolândia

Rodrigues Alves

Marechal Thaumaturgo

Porto Walter

Amazonas:

Manaus

Manacapuru

Itacoatiara

Parintins

Coari

Tabatinga

Tefé

Humaitá

Lábrea

Iranduba

São Sebastião do Uatumã

Barreirinha

São Paulo de Olivença

Eirunepé

Careiro

Santa Isabel do Rio Negro

Novo Airão

Nhamundá

Borba

Beruri

Maués

Autazes

Benjamin Constant

Maraã

Tapauá

Silves

Jutaí

Carauari

Santo Antônio do Içá

Fonte Boa

Itamarati

Urucurituba

Juruá

Rio Preto da Eva

Careiro da Várzea

Anori

Boca do Acre

Manicoré

Santo Antônio do Içá

Prainha

Atalaia do Norte

Guajará

Urucará

Ipixuna

Novo Aripuanã

Juruti

São Gabriel da Cachoeira

Amapá:

Amapá

Tartarugalzinho

Pará:

Belterra

Monte Alegre

Óbidos

Santarém

Terra Santa

Alenquer

Almeirim

Juruti

Jacareacanga

Rurópolis

Faro

Curuá

Itaituba

Oriximiná

Bom Jesus do Tocantins

Prainha

Pacajá

Porto de Moz

Aveiro

A situação no Norte do Brasil

Essa medida de urgência é de importância fundamental para amenizar as dificuldades enfrentadas pelos pescadores devido à estiagem agravada pelo fenômeno El Niño, que provocou a diminuição do nível dos rios e intensificou a seca característica desse período.

O governo federal está investindo consideravelmente, disponibilizando recursos de apoio no valor de R$ 697 milhões para combater a crise hídrica na região. Além disso, o Seguro Defeso e outros auxílios indispensáveis para os pescadores artesanais estão em vigor.

Essas ações são de fundamental importância para auxiliar financeiramente os trabalhadores que enfrentam desafios devido às condições climáticas adversas.

Leia também: Como se inscrever para receber benefício bimestral de R$ 106