Aprenda a criar figurinhas do WhatsApp sem instalar nenhum outro app

Com o advento do uso do WhatsApp, criou-se quase uma nova maneira de se comunicar, através de abreviações, emojis, mídias visuais e agora, com as novas figurinhas. O momento de usá-las depende de cada usuário e do contexto da conversa, anteriormente, só haviam figurinhas nativas do mensageiro, agora, com aplicativos de terceiros é possível criá-las. Mas para quem não gosta de instalar aplicativos de outras empresas, acaba de ser lançada uma funcionalidade para criar as figurinhas sem precisar instalar nada, saiba como.

Saiba como é possível criar figurinhas para o WhatsApp sem instalar programas de terceiros | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Todos modelos de celulares possuem a funcionalidade?

Infelizmente não, apenas alguns modelos, a saber, os que rodam o iOS 16 ou uma versão posterior dele. Com o sistema citado, há uma funcionalidade nativa que permite a criação de figurinhas de modo bastante rápido e sem precisar baixar nada.

As figurinhas podem ser usadas em vários momentos, além disso, caso o usuário não tenha um dispositivo iOS, pode pedir para algum amigo que tenha, realizar a ação e posteriormente usar a figurinha no cotidiano.

Já que ao ver uma figurinha, caso o usuário goste, basta clicar nela e após isso adicionar a figurinha na galeria do WhatsApp.

Veja também: Aplicativos Permitem Tutores “Conversarem” Com Seus Cachorros

Passo a passo para criar figurinhas sem instalar nada

A funcionalidade existe graças a opção “live objects”. Lembrando que ela está disponível apenas para aparelhos com o sistema iOS. Para utilizá-la, basta:

Entre na galeria do iPhone;

Escolha qual foto deseja transformar em uma figurinha;

Pressione o dedo no local da foto que deseja transformar em figurinha;

Irá aparecer algumas opções, escolha a opção copiar;

Dentro do WhatsApp entre em qualquer conversa e toque em “colar”;

Pronto, um aviso que a mídia está carregando irá aparecer e após isso a figurinha irá ficar disponível.

Lembrando que há outras maneiras de realizar a ação, utilizando aplicativos de terceiros, mas dessa forma é a melhor que há, pois os riscos de ocorrer problemas são mínimos.

Veja também: Alerta: Estes São Os Modelos De TV Box Autorizados Pela Anatel

Como realizar isso em dispositivos android?

Em alguns modelos android, é possível que o usuário crie suas próprias figurinhas também, todavia, o passo a passo para isso é diferente, para dar certo, é necessário:

Entre no WhatsApp;

Em alguma conversa, clique em “anexar”;

Após isso, em “selecionar nova figurinha”;

Agora carregue a foto que deseja transformar em figurinha;

Pronto, apenas recorte e pronto.

Como visto, o procedimento é bastante fácil, mas nem todos os celulares têm suporte para isso, nesses casos, faz-se necessário recorrer a aplicativos que não são nativos do aparelho ou pedir para que algum colega realize a ação.

Confira no vídeo a seguir como personalizar o seu WhatsApp