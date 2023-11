Black Friday 2023: fique de olho nestes 5 produtos; veja a lista

Faltam poucos dias para a querida Black Friday e está no momento de começar as pesquisas para este momento tão esperado do ano e alguns itens estão com excelentes preços para serem comprados nas próximas semanas, mas é preciso ter em mente exatamente o que vai se comprar, portanto, veja quais os 5 produtos que mais valem a pena serem adquiridos.

Confira os 5 produtos que todos precisam ficar de olho nesta Black Friday | Imagem de 2725881 por Pixabay

Celulares e Wearables

Há quem até já marcou no calendário e troca de celular todos os anos quando acontece a famosa Black Friday, a expectativa acontece por conta que celulares de marcas famosas costumam ter um bom desconto, como Apple, Samsung e Xiaomi.

Engana-se quem acredita que apenas os modelos antigos entram nas ofertas, modelos como o iPhone 15 Pro Max e o Galaxy S23 Ultra devem ter excelentes preços. O mesmo vale para quem quer comprar os celulares junto com os wearables.

Para quem não sabe, wearables ajudam o usuário a ter uma experiência mais completa com os celulares comprados, como os fones de ouvido sem fio e os relógios inteligentes, que ajudam no monitoramento da saúde.

Veja também: Novo App Do Nubank? Como Ter Acesso A Ele

Televisão e planos de celular

As lojas também estão acreditando bastante que durante as ofertas dos celulares, haverá um número bem alto de aquisição, sobretudo, das Smart TVs de marcas famosas, como TCL, LG e Samsung.

Vale lembrar que outras marcas como Apple TV e Roku Express também devem oferecer excelentes preços, todavia, é provável que seja apenas no final do mês. O mesmo serve para planos de celulares.

Já que neste período, as operadoras aproveitam para lançar promoções de planos, até para quem já tem, é uma excelente saída para economizar um dinheiro a mais no final do mês.

Veja também: Quanto Rende R$ 1.000 Na Poupança Com A Nova Taxa De Juros

Itens domésticos

Por fim, há os itens domésticos, isto é, aqueles que são amplamente utilizados no cotidiano de qualquer casa, como é o caso das Air Fryers, de todos os itens, ela é um dos mais procurados, pois consegue fritar os alimentos sem utilizar óleo.

Mas além delas, há quem consiga bons preços também em geladeiras, fogões e microondas, caso queira comprar tudo junto, a possibilidade de obter um ótimo desconto aumenta ainda mais.

Vale lembrar que antes de fechar uma compra, é importante pesquisar bastante e não comprar na primeira “porta” que achar, comparar os preços é uma etapa fundamental do processo de compra de qualquer item, principalmente, na black friday, onde algumas empresas (não todas) costumam vender os produtos pela metade do dobro, mas como o cliente não pesquisou antes a evolução dos valores, acaba nem percebendo.

Confira a seguir as melhores dicas para aproveitar a Black Friday