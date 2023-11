Maçã, caju e morango não são frutas; são o que então?

Caju, maçã e morango são saborosos e nutritivos, mas não podem ser considerados como frutas, você sabia? Estes três alimentos se enquadram na categoria de pseudofrutos, também conhecidos como falsos frutos.

Mas o que isto significa, exatamente? A seguir, continue lendo para saber todos os detalhes.

Maçã, morango e caju: entenda o que são estes alimentos

Para ser categorizado como uma verdadeira fruta, é necessário que o mesmo se origine do ovário de uma flor de uma planta.

No caso do caju, o que popularmente chamamos de fruto é, na realidade, a castanha. No morango, as verdadeiras frutas são os aquênios, as pequenas “sementinhas” encontradas na polpa. Quanto à maçã, a fruta consiste na parte central da polpa, onde as sementes são encontradas.

Os especialistas Davi Junghans e Sandro Bonow, pesquisadores da Embrapa, explicam que tanto os frutos verdadeiros quanto os falsos desempenham o papel de atrair animais para a disseminação de sementes.

“As frutas costumam ser doces, o que torna o sabor atraente para os animais. Quando eles consomem estes alimentos, acabam espalhando as sementes na natureza, contribuindo para a perpetuação das espécies vegetais”, complementa Sandro Bonow.

Abaixo, confira mais detalhes sobre estes alimentos nutritivos e saborosos:

Caju

É uma planta nativa do Brasil;

O estado do Ceará lidera a produção no país;

A polpa do caju é usada para fazer sucos, cajuína e produtos à base de plantas;

A castanha do caju é empregada na culinária, em bebidas e até mesmo na indústria cosmética, onde o LCC (líquido da castanha de caju) serve como matéria-prima para tintas, vernizes e até combustíveis em fornalhas.

Maçã

A maçã é originária da Ásia;

Santa Catarina é o principal estado produtor no Brasil;

Ela é consumida tanto in natura quanto como ingrediente em diversas receitas e bebidas.

Morango

O morango foi trazido para o Brasil da França.

Minas Gerais é o maior produtor nacional.

É apreciado tanto in natura quanto utilizado na produção de sucos e geleias.

Qual a diferença entre legumes e frutas?

Vamos esclarecer as distinções entre frutas e legumes, começando com as definições botânicas de ambos.

As frutas são os órgãos reprodutivos das plantas, caracterizadas pela presença de sementes e seu desenvolvimento a partir de flores.

Por outro lado, os legumes são as partes comestíveis das plantas, englobando folhas, raízes, caules e flores, sendo geralmente desprovidos de sementes.

Agora que compreendemos essas definições, vamos explorar nossa lista:

Pimenta

Começamos com uma revelação surpreendente! A pimenta, frequentemente usada para conferir sabor e um toque de ardência aos pratos, é, na verdade, uma fruta.

Isso se deve à presença de sementes e à conformidade com os critérios botânicos que caracterizam as frutas.

Pepino

Outro intruso na categoria de legumes é o pepino. Essa informação pode surpreender muitos. O pepino, um vegetal refrescante com alto teor de água, frequentemente utilizado em saladas, é, na realidade, classificado como uma fruta.

O pepino contém sementes e se desenvolve a partir das flores de uma planta, cumprindo, assim, os critérios botânicos que definem as frutas. Portanto, ao degustar um pepino gelado, esteja ciente de que está saboreando uma fruta.

Abobrinha

A abobrinha é um ingrediente comum em pratos salgados, mas, para surpresa de muitos, é mais uma fruta disfarçada de legume.

Devido à presença de sementes e à sua formação a partir de flores, a abobrinha está em conformidade com os parâmetros botânicos de uma fruta. Experimente incorporá-la em uma receita de lasanha vegetariana para acrescentar um toque frutífero ao prato.

Abóbora

Outro membro da família cucurbitácea, parente da abobrinha, que nos confunde é a abóbora. Ela também é categorizada como uma fruta.

A versatilidade da abóbora na culinária, seja em sopas, assados ou tortas, muitas vezes desafia a percepção de que se trata de uma fruta. No entanto, de acordo com os critérios botânicos, ela se enquadra nessa categoria.

Azeitona

As azeitonas, apreciadas em pizzas e saladas, também são consideradas frutas. Elas são colhidas de oliveiras, que são árvores frutíferas.

Apesar de seu sabor singular e de serem frequentemente utilizadas como complemento, as azeitonas se encaixam perfeitamente na classificação de frutas.

Milho

E aqui temos outra reviravolta inesperada: o milho é, na verdade, uma fruta! As suculentas e amiláceas sementes de milho se desenvolvem a partir das flores da planta.

Portanto, da próxima vez que desfrutar de uma espiga de milho na churrasqueira, lembre-se de que está apreciando uma fruta assada, não um vegetal.

