Passo a passo para emitir sua certidão de nascimento pela internet

Você está precisando da sua certidão de nascimento, mas não encontra? Com o passar do tempo, o documento original da certidão de nascimento, frequentemente, pode se encontrar envelhecido pelo decorrer dos anos, até mesmo inutilizado.

No entanto, diversas situações podem necessitar a solicitação de uma segunda via deste documento. Neste contexto, este artigo apresenta um verdadeiro passo a passo com as orientações para renovar a sua certidão de nascimento sem a necessidade de se deslocar a nenhum local.

Certidão de nascimento: como renovar sem sair de casa

Vale ressaltar que não há motivo para preocupação, já que qualquer questão mais séria pode ser solucionada diretamente em um cartório de registro, fazendo uso dos documentos mencionados ao longo deste artigo. Confira as instruções a seguir.

Como solicitar a segunda via da certidão de nascimento online?

Passo 1: Acesse o portal de registro civil e preencha os campos requeridos, como estado, cidade e cartório de registro. É fundamental estar atento, já que mesmo no processo online, há uma taxa administrativa variável, de acordo com o tipo de emissão.





Passo 2: Para identificar a sua solicitação, informe seu nome completo, data de nascimento e os nomes dos responsáveis registrados na filiação.





Passo 3: Utilize o documento original como guia, preenchendo os campos apenas com números, seguindo a orientação do site. Caso não tenha a certidão em mãos ou tenha sido extraviada, há uma sugestão para recuperar esses dados antes de preencher o formulário. Consulte a parte de trás do seu RG, onde consta o campo “doc. de origem”, para encontrar as informações sobre o cartório que emitiu a certidão, assim como os detalhes do livro e da folha.





Passo 4: Agora, escolha a maneira de receber o seu documento, optando entre a versão física ou eletrônica. Se optar pela segunda opção, fique atento aos dois próximos passos, pois será necessário selecionar a forma de envio.





Passo 5: Confirme os dados pessoais e o valor da solicitação, fornecendo o nome completo, CPF, data de nascimento, filiação, cartório, livro, folha e termo.





Passo 6: Se escolheu a versão impressa do documento, selecione a opção de entrega, disponibilizando as alternativas de envio por Sedex ou carteira registrada.

Como solicitar segunda via de certidão de casamento gratuitamente:

Quais são os documentos necessários?

Ao seguir estes 6 passos, você vai conseguir obter a sua segunda via da certidão de nascimento. Antes de concluir, é importante mencionar que a busca pela certidão de nascimento requer algumas informações e documentos. Assim, verifique a lista de requisitos:

Nome completo e data de nascimento. CPF. Filiação. Livro, folha e termo (presentes no documento original).

Como é de se esperar, é possível concluir o processo usando apenas o CPF, mas, como precaução, é aconselhável estar munido dos demais documentos listados, evitando qualquer contratempo durante a solicitação.

