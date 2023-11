Nomes de usuários antigos do Twitter começam a ser vendidos: R$ 250 mil

A plataforma X, antigo Twitter, comprado pelo bilionário Elon Musk, deu início à venda de nomes de usuário que não estavam em uso por valores que ultrapassam os US$ 50 mil, de acordo com informações obtidas pela Forbes.

Dentro da organização, uma equipe denominada Equipe @Handle passou a operar um mercado destinado à aquisição de nomes de usuário, que haviam sido originalmente registrados, mas permaneceram sem uso.

Em alguns casos, a plataforma enviou solicitações por e-mail a possíveis compradores, estipulando um valor fixo de $50 mil como ponto de partida para a aquisição. A seguir, continue lendo para saber todos os detalhes.

Usuários antigos do Twitter são vendidos por milhares de reais

Os e-mails enviados aos interessados, provenientes de colaboradores ativos da X, detalharam as recentes atualizações nas diretrizes, procedimentos e taxas relacionadas aos @handles.

No entanto, a Forbes optou por não divulgar o conteúdo integral dos e-mails, a fim de preservar o anonimato dos destinatários.

Desde novembro de 2022, havia indícios de que a empresa de Musk planejava implementar esse programa.

Na ocasião, Musk comunicou que um considerável número de nomes de usuário estava sendo tomado por “bots e trolls” e que pretendia “libertar estes usuários no próximo mês”.

Além disso, houve uma sugestão por parte de um usuário para estabelecer um mercado onde as pessoas pudessem vender suas contas, com o site intermediando as transações e cobrando uma taxa, embora não tenha sido confirmado se essa prática foi efetivamente implementada.

New York Times já havia relatado a situação

Em janeiro, funcionários da X já discutiam a possibilidade de vender as “arrobas” do X/Twitter, como reportado pelo The New York Times. Musk reiterou sua intenção de liberar até 1,5 bilhão de nomes de usuário em um futuro próximo. Em maio, a X começou a eliminar contas inativas de sua plataforma.

Até a última sexta-feira, a política de registro de nomes de usuário do X, disponível em seu site, continuava declarando que “infelizmente, não podemos liberar nomes de usuário inativos no momento.”

Ao mesmo tempo, a política de “conta inativa” da rede social aconselhava os usuários a efetuarem login a cada 30 dias para evitar a inatividade, porém, esclarecia que, atualmente, a X não estava liberando nomes de usuário inativos.

Antigo Twitter, X pode passar a ser cobrado?

Elon Musk está considerando a possibilidade de introduzir uma taxa anual de US$ 1 (R$ 5,01) para que os usuários continuem acessando, transformando o X em um aplicativo completo, através de um serviço de assinatura.

Esta medida tem como objetivo enfrentar o desafio crescente representado pelos bots de IA, que têm o potencial de manipular a plataforma.

O empresário destaca que esta taxa de assinatura estaria ao alcance de todos, inclusive pessoas em regiões economicamente desfavorecidas, tornando a plataforma mais inclusiva e menos suscetível à manipulação.

X vai se tornar um super aplicativo, com muitas funções novas

Além das funcionalidades já mencionadas, Musk também planeja incluir recursos de namoro no X, ampliando as possibilidades oferecidas pela plataforma.

A inclusão da capacidade de realizar transmissões ao vivo de vídeo permitirá que os usuários compartilhem momentos em tempo real com suas redes de contatos, aproveitando ao máximo a conexão e a interatividade que a plataforma oferece.

Elon Musk possui uma visão ambiciosa para o futuro do X. Com essas adições planejadas, que incluem recursos de namoro, transmissões ao vivo de vídeo e um serviço de distribuição de notícias, a empresa busca oferecer aos seus usuários uma experiência completa e inovadora.

