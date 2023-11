Bolsa Família: MEI pode receber em novembro?

Assim como todo programa de transferência de renda do governo federal, o Bolsa Família exige que, para receber o auxílio financeiro, o brasileiro, assim como seu grupo familiar, cumpra alguns requisitos estabelecidos pelo MDS. Mas e se existir um Microempreendedor Individual (MEI) na família, o que acontece? Acompanhe a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre o processo de solicitação do auxílio.

Microempreendedor com benefícios

A chegada de novos beneficiários ao programa Bolsa Família é um processo que envolve uma análise criteriosa dos requisitos atendidos pelas famílias.

Dessa maneira, aquelas que, por meio das informações fornecidas durante o Cadastro Único, atenderem aos critérios necessários serão contempladas com os repasses mensais. Continue lendo, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre o processo de solicitação do auxílio.

MEI pode receber Bolsa Família

É crucial destacar que o principal critério para a elegibilidade ao pagamento é a renda familiar per capita. No entanto, vale ressaltar que a existência de um Microempreendedor Individual (MEI) na família ou de um membro com vínculo empregatício não impede a concessão do benefício.

A quantia mensal individual, isto é, o montante total de recursos que a família obtém mensalmente, dividida pelo número de membros do grupo familiar, é um elemento de extrema importância no processo de aprovação do benefício, mesmo levando em consideração a viabilidade de beneficiar famílias com membros empregados formalmente.

Entenda o passo a passo para receber o Bolsa Família

Para se tornar elegível a receber o benefício social, um dos requisitos primordiais é que a família mantenha uma renda mensal de, no máximo, R$ 218 por indivíduo. Além disso, a inscrição no Cadastro Único com informações precisas e atualizadas é um pré-requisito.

O processo de cadastramento pode ser realizado nos postos de atendimento da assistência social dos municípios, tais como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da residência da família. No ato da inscrição, é imprescindível apresentar o CPF ou o título de eleitor.

Benefícios para inscritos no CadÚnico

A inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) proporciona o acesso a uma série de benefícios, ampliando a assistência à população em situação de vulnerabilidade. Dentre as vantagens liberadas através dessa inscrição, destacam-se:

BPC – Benefício de Prestação Continuada

Auxílio Gás

Bolsa Família

Minha Casa, Minha Vida

Identidade Jovem (ID Jovem)

Isenção da taxa de inscrição do Enem

Tarifa Social de Energia Elétrica

Programas Cisternas

Carteira do Idoso

Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda

Telefone Popular

Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição em Concursos Públicos

Crédito Instalação

Carta Social

Serviços Assistenciais

Programa Brasil Alfabetizado

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/ Assistência Técnica e Extensão Rural

Programa Nacional de Reforma Agrária

Programa Nacional de Crédito Fundiário

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti)

Água para Todos

Bolsa Verde (Destinado à conservação ambiental)

Bolsa Estiagem

Essa gama de benefícios, disponibilizados aos inscritos no Cadastro Único, visa proporcionar uma rede de proteção social abrangente, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade econômica no Brasil.

