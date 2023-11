Recentemente, o programa de transferência de renda do governo federal mais popular do país, anunciou um aumento no valor das parcelas depositadas na conta social dos beneficiários, no Caixa Tem, que começam no dia 17 de novembro. A medida tem o intuito de garantir uma distribuição mais justa dos benefícios aos brasileiros com inscrição regular no Cadastro Único (CadÚnico).

Dia 17 tem PIX de R$ 750; veja quem receberá.

Benefício à caminho

O Programa Bolsa Família implementou um aumento no valor das parcelas depositadas no Caixa Tem, com o intuito de garantir uma distribuição mais justa dos benefícios aos brasileiros com inscrição regular no Cadastro Único (CadÚnico).

Nesse sentido, estão sendo liberados benefícios adicionais direcionados à primeira infância, gestantes, crianças e adolescentes. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre valores, assim como o calendário de pagamentos já confirmado pelo governo federal.

Entenda os valores do Bolsa Família

Abaixo, apresentamos todos os benefícios que serão disponibilizados nos pagamentos referentes ao mês de novembro:

Benefício Complementar: R$ 600, este benefício complementa a parcela para famílias com valores menores, garantindo a quantia mínima;

R$ 600, este benefício complementa a parcela para famílias com valores menores, garantindo a quantia mínima; Benefício Primeira Infância: R$ 150, pago para cada criança com idade entre 0 e 6 anos;

R$ 150, pago para cada criança com idade entre 0 e 6 anos; Benefício Variável Familiar: R$ 50, liberado para gestantes, crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos;

R$ 50, liberado para gestantes, crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos; Benefício de Renda de Cidadania: R$ 142, pago para cada integrante da família, independente da idade.

Com essa atualização, famílias que tenham pelo menos uma criança de até 6 anos receberão um adicional de R$ 150. Isso resultará em um depósito total de R$ 750 quando somado à parcela mínima de R$ 600.

As famílias com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1 terão o pagamento do benefício no dia 17.

Cronograma de pagamentos do Bolsa Família

Para saber exatamente quando terão os pagamentos depositados em suas contas no Caixa Tem, as famílias contempladas pelo Bolsa Família podem consultar o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do responsável familiar.

Abaixo, listamos as datas de depósitos no Caixa Tem em novembro de acordo com o último dígito do NIS:

NIS finalizado em 1: 17 de novembro;

17 de novembro; NIS finalizado em 2: 20 de novembro;

20 de novembro; NIS finalizado em 3: 21 de novembro;

21 de novembro; NIS finalizado em 4: 22 de novembro;

22 de novembro; NIS finalizado em 5: 23 de novembro;

23 de novembro; NIS finalizado em 6: 24 de novembro;

24 de novembro; NIS finalizado em 7: 27 de novembro;

27 de novembro; NIS finalizado em 8: 28 de novembro;

28 de novembro; NIS finalizado em 9: 29 de novembro;

29 de novembro; NIS finalizado em 0: 30 de novembro.

Essa é a programação de pagamentos para novembro, de acordo com o último dígito do NIS, assegurando que os beneficiários do Bolsa Família recebam seus recursos no Caixa Tem nas datas correspondentes.

Bolsa Família na luta contra a pobreza

Essas mudanças visam aprimorar o programa e garantir que os benefícios alcancem aqueles que mais necessitam.

Com a atualização nos valores das parcelas e a distribuição de benefícios adicionais, o Bolsa Família cumpre seu papel na busca por justiça social e no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.

Alguma dúvida sobre o programa Bolsa Família? Assista ao vídeo abaixo e confira todas as novidades para o mês de novembro relacionadas ao benefício social.

