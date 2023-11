Atenção: notícia mais esperada de novembro para o Bolsa Família

Todos os meses o programa Bolsa Família assiste a milhões de pessoas, atualmente, 21 milhões de beneficiários dependem do programa social para ter o mínimo de dignidade para viver, com isso, o Governo está garantindo o repasse de R$ 600 pelo menos, para cada família, o que é de suma importância para a estruturação do núcleo familiar. E para o mês de novembro, o Ministério responsável acaba de anunciar uma grande notícia, confira.

Cortes irão acontecer no programa social

Na época do Auxílio Brasil, muitas pessoas foram pegas neste ano por conta de fraudes, basicamente, elas recebiam o repasse sem precisar de fato do dinheiro, ao passo que pessoas que de fato precisavam do montante, não recebiam.

Por conta disso, na atual gestão, está tendo um maior rigor no momento de efetuar essa análise, evitando assim que pessoas más intencionadas entrem na folha de pagamentos sem fazer parte dos critérios necessários.

Além disso, o Governo também está mirando as famílias unipessoais, ou seja, famílias onde há apenas uma pessoa na casa, podem se preparar que podem ser bloqueadas do benefício a qualquer momento. Pois agora, cada cidade terá um número máximo de famílias aceitas nessas condições.

Quais os valores que estão sendo pagos pelo Bolsa Família?

Como citado, o Governo está garantindo uma renda de pelo menos R$ 600 para cada família, entretanto, a média de pagamentos mensais está bastante superior ao valor informado. Nos últimos meses, ela ultrapassou a faixa dos R$ 700. Já que além do valor base, há outros adicionais, a saber:

Valor mínimo de R$ 142 por cada membro do grupo familiar;

Valor que complementa os R$ 600 no caso de famílias pequenas;

Adicional de R$ 150 para cada criança com idade de até 6 anos;

Adicional de R$ 50 para cada adolescente ou criança com idade entre 7 e 18 anos.

Esses são alguns dos adicionais que estão sendo pagos e garantem que as famílias contempladas consigam viver com dignidade.

Super notícia chega e alegra os beneficiários neste mês de novembro

A notícia que mais agradou aos beneficiários do programa em questão, foi em relação aos pagamentos, que irão começar no próximo dia 17 e irão durar até o dia 30 do mesmo mês, a ordem irá depender do NIS do beneficiário.

O mês também está marcando o penúltimo pagamento do programa social, já que o último será em dezembro, mês no qual também irá acontecer o último pagamento do vale gás.

E após isso, o que resta é aguardar o orçamento do próximo ano, para saber todas as novidades que devem chegar no programa social.

