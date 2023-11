Novo golpes do Pix Copia e Cola; aprenda como não cair nele

O pix surgiu há alguns anos, mas para quem utiliza ele diariamente, sente como se já o conhecesse há décadas, pois ele tornou as transações bancárias bem mais simples em relação aos tempos anteriores, onde havia um horário estipulado para pagamentos e dias da semana onde as operações poderiam ser realizadas. Contudo, com o advento do pix, também ficou bastante comum golpes envolvendo a ferramenta, por isso, confira como se proteger do novo golpe do pix, copia e cola.

Novo golpe do pix acaba de surgir, confira como se proteger | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como os criminosos aplicam golpes pela internet?

Falando de um modo geral, a maioria dos golpes acontecem por conta de páginas falsas que são criadas ou links fraudulentos que são enviados para usuários, que na maioria das vezes, não conseguem identificar que a página em questão é falsa.

Por conta disso, acaba que eles são induzidos a realizar operações para os criminosos, que utilizam contas de laranjas para receberem o dinheiro. Por conta de todas essas peculiaridades, é difícil identificar os chefes dessas quadrilhas criminosas.

Então, usa-se toda uma engenharia social por trás de tudo isso, para que o usuário final, de fato acredite que trata-se de uma transação legítima, mas no final das contas, ele está apenas sendo enganado.

Veja também: Estão Te Traindo? Veja Com Quem A Pessoa Mais Conversa No WhatsApp

Como funciona o golpe do pix “copia e cola”?

O golpe em questão acontece através de um vírus que foi criado apenas para essa finalidade, trata-se do GoPIX, que possui a capacidade de invadir computadores e devido a isso, acabam infectando o dispositivo com o vírus que pode acabar causando um grande prejuízo.

Pois ele consegue rastrear todas as atividades financeiras que são realizadas pela vítima, então, consegue escolher com cuidado e precisão o melhor momento para realizar o ataque.

E na hora que a pessoa realiza a cópia de uma chave pix do estilo “copiar e colar”, eles rapidamente mudam a chave e colocam a chave de um laranja, caso o usuário não confira o destinatário, infelizmente, ele terá caído no golpe e perderá o dinheiro.

Veja também: Alerta: Estes São Os Modelos De TV Box Autorizados Pela Anatel

Como se proteger dos golpes

Há vários golpes que também ocorrem em celulares, mas neste caso específico, ele acontece apenas em computadores. Mas é importante lembrar que todo cuidado é pouco.

Por isso, antes de realizar uma transferência via pix, é importante conferir todos os dados em questão, antes de digitar a senha. Além disso, ter bastante cuidado nos sites e links que clicam durante a navegação.

E se possível, use um antivírus que consiga verificar a conexão com a internet, para identificar algum perigo que tenha nas páginas web.

Confira no vídeo a seguir os melhores antivírus para navegadores