Com a chegada da Black Friday, prevista para acontecer no dia 24 de novembro, os consumidores estão ansiosos para aproveitar as ofertas e descontos, enquanto os varejistas se preparam para a alta demanda. Mas quais produtos os brasileiros mais buscam nesta semana de ofertas? Confira, logo abaixo, as principais categorias de produtos que os consumidores pretendem comprar na Black Friday deste ano.

Produtos mais desejados para a Black Friday de 2023. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O presente dos sonhos

Novembro chegou e com ele, um dos eventos mais aguardados pelos consumidores brasileiros e pelo setor varejista: a Black Friday.

De acordo com uma pesquisa recente realizada pela Conversion, a expectativa é elevada, com impressionantes 90,5% dos entrevistados demonstrando a intenção de fazer compras nesta edição. Continue lendo, logo abaixo, e saiba quais os produtos que despertam mais interesse entre brasileiros.

Black Friday 2023: expectativas em alta

A forte intenção de compra pode ser atribuída em parte à satisfação expressiva de 46,2% dos consumidores que participaram da Black Friday de 2022.

Essa satisfação impulsionou o desejo de voltar em 2023 em busca de mais ofertas e oportunidades de compra.

Pesquisa mostra os produtos mais desejados

A pesquisa da Conversion envolveu 400 entrevistados, a maioria dos quais já participou da Black Friday em 2022, com 93,3% realizando compras. Para este ano, a intenção de compra é de 90,5%, um aumento notável de 9% em relação ao ano anterior.

Isso revela o entusiasmo dos consumidores em relação ao evento. As principais categorias de produtos que os consumidores planejam adquirir na Black Friday deste ano incluem:

Eletrônicos & Eletrodomésticos: 15,7%

Celulares: 14,0%

Moda & Acessórios: 11,4%

Calçados: 11,3%

Cosméticos: 8,5%

Casa & Móveis: 6,6%

Infantil: 5,4%

Educação, Livros: 4,8%

Turismo & Viagens: 3,8%

Jóias e Relógios: 3,7%

Material Esportivo: 3,5%

Pet: 2,7%

Ferramentas: 2,7%

Serviços: 2,2%

Imóveis: 1,8%

Pacote de Internet: 1,4%

Financeiro (bancos…): 0,6%

Destacando as mudanças no ranking de desejos dos consumidores, a categoria “Eletrônicos e Eletrodomésticos” lidera com 15,7% de intenção de compra, superando a categoria “Celulares,” que reinou em 2022.

Neste ano, os dispositivos móveis representam 14% do ranking dos produtos mais desejados.

Os e-commerces favoritos

Por fim, a pesquisa da Conversion também revela os e-commerces preferidos dos brasileiros para a Black Friday 2023. Confira os principais destinos de compras online:

Shein: 19,1%

Amazon: 17,9%

Mercado Livre: 16,5%

Magalu: 15,2%

Americanas: 10,8%

Casas Bahia: 7,1%

Aliexpress: 1,9%

Submarino: 1,3%

Netshoes: 1,3%

Ponto: 1,2%

Black Friday já tem data

Com a chegada da Black Friday, prevista para acontecer na última semana deste mês, os consumidores estão ansiosos para aproveitar as ofertas e descontos, enquanto os varejistas se preparam para atender a essa demanda crescente.

A expectativa é de que este ano a Black Friday alcance novos patamares de sucesso, impulsionada pelo desejo dos brasileiros por produtos e ofertas irresistíveis.

Mas afinal, você realmente sabe como aproveitar as melhores promoções que acontecem durante a Black Friday? Assista ao vídeo abaixo e saiba a resposta!

